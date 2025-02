O democrata de Nova York destrói a demissão do DOJ do caso de Eric Adams como “extorsão direta”

O democrata de Nova York destrói a demissão do DOJ do caso...

O representante Dan Goldman (DN.Y.) criticou o Departamento de Justiça (DOJ) por rejeitar o processo criminal contra o prefeito de Nova York, Eric Adams, dizendo que é “extorsão direta”.

Goldman unido “Inside With Jen Psaki”, da MSNBC, no domingo, onde interveio nos desenvolvimentos legais do prefeito.

“É uma extorsão direta”, disse ele. “É assim que, da maneira, fora dos limites do Departamento de Justiça”.

O Departamento de Justiça pediu formalmente a um tribunal do distrito federal que retirasse as acusações de corrupção contra Adams depois que os promotores federais em Manhattan renunciaram em vez de descartar o caso.

O procurador -geral Pam Bondi disse na sexta -feira que as acusações contra o prefeito, apresentadas em setembro passado, seriam demitidas.

O procurador -geral interino anexou Emil Bove, disse que os procedimentos criminais interferem na capacidade de Adams de governar a cidade de Nova York e que representariam “ameaças inaceitáveis” por segurança e segurança.

Embora Goldman criticasse as acusações de Adams que foram demitidas, ele não apoiou muito o governador de Nova York Kathy Hochul (D) retirá -lo de sua posição de liderança.

“Espero que não cheguemos lá”, disse ele. “Espero que haja uma resolução entre os líderes de nosso estabelecimento político em Nova York que, esperançosamente, evitaria algo assim”.

À medida que o governo Trump é instalado em seus novos papéis, há uma preocupação de que Bondi sucumbisse à pressão do presidente Trump e use o departamento para processar seus inimigos políticos. Goldman expressou preocupação com o Estado do Departamento de Justiça.

“A politização do Departamento de Justiça de uma maneira muito ruim e perigosa … tem que parar, e alguém deve detê -lo”, disse ele.

Fonte