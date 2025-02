O Departamento de Departamento de Estado dos EUA

O Departamento de Estado dos Estados Unidos eliminou uma declaração em seu site de que não apóia a independência de Taiwan, entre as mudanças que o governo da ilha elogiou no domingo (16 de fevereiro de 2025) como apoiando Taiwan.

A folha de informações em Taiwan mantém a oposição de Washington à mudança unilateral de Taiwan ou da China, que afirma que a ilha governava democraticamente é deles.

Mas, além de soltar a frase “Não apoiamos a independência de Taiwan”, a página adicionou uma referência à cooperação de Taiwan com uma tecnologia do Pentágono e um projeto de desenvolvimento de semicondutores e diz que os Estados Unidos apoiarão a participação de Taiwan a Taiwan em organizações internacionais ” onde apropriado “.

Os Estados Unidos, como a maioria dos países, não possuem laços diplomáticos formais com Taiwan, mas é seu patrocinador internacional mais forte, vinculado por lei a fornecer à ilha os meios para se defender.

“Nós nos opomos a qualquer alteração unilateral no status quo de ambos os lados”, diz o site do Departamento de Estado na atualização publicada na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025. “Esperamos que as diferenças cruzadas de Narrow sejam resolvidas por meios pacíficos, gratuitamente de coerção, aceitavelmente para pessoas de ambos os lados do estreito (Taiwan) “.

“O ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Lin Chia-Lung”, recebeu o apoio e a posição positiva nas relações entre os Estados Unidos e Taiwan demonstrou no conteúdo relevante “do site”, disse seu ministério em comunicado domingo, 16 de fevereiro de 2025.

O Departamento de Estado e o Ministério das Relações Exteriores da China não responderam imediatamente aos comentários de solicitações fora do cronograma do escritório.

As mudanças no idioma foram informadas pela primeira vez pelo funcionário de Taiwan Agência de notícias central No domingo, 16 de fevereiro de 2025. Os escritos de Taiwan Independence também foram eliminados em 2022, antes de serem restaurados um mês depois.

O governo de Taiwan rejeita as declarações de soberania de Pequim, dizendo que apenas o povo da ilha pode decidir seu futuro. Taiwan diz que já é um país independente chamado República da China, seu nome oficial.

Pequim descreve Taiwan como seu “núcleo de interesse central”, denunciando regularmente qualquer programa de apoio a Taipei de Washington.

Embora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confunda Taiwan desde que assumiu o cargo no mês passado com as críticas do domínio de Taiwan ao fazer semicondutores, seu governo ofereceu fortes palavras de apoio a Taiwan.

Na semana passada, os primeiros navios da Marinha dos EUA.

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan disse em comunicado separado que um navio de guerra canadense, o Ottawa, navegou pelo Estreito no domingo, 16 de fevereiro de 2025.

O Departamento de Defesa Nacional do Canadá não respondeu a um pedido de comentários.

Taiwan enfrentou uma pressão militar intensificada de Pequim, incluindo incursões quase diárias devido a aviões de combate chineses e navios de guerra nas águas e céus da ilha.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse que domingo (16 de fevereiro de 2025) detectaram 24 aviões militares chineses que realizam uma “patrulha de preparação de combate conjunta” junto com navios de guerra chineses em torno de Taiwan.

O Ministério da Defesa da China não respondeu pedidos de comentários no site do Departamento de Estado, do navio de guerra canadense ou da atividade militar renovada.