O Departamento de Educação considera ‘ilegal’ a distribuição de 14 locais alternativos para a esposa de Siddaramaiah, diz que o ex-comissário do MUDA Natesh foi ‘fundamental’ na distribuição

A Diretoria de Execução (ED), investigando o suposto golpe na distribuição de 14 locais alternativos para a esposa do ministro-chefe Siddaramaiah, BM Parvathi, em vez de 3,16 acres de terra adquiridos pela Autoridade de Desenvolvimento Urbano de Mysore (MUDA), chamou a alocação de local de “ilegal” na sexta-feira (17 de janeiro).

Em um comunicado, o ED disse: “O papel do ex-comissário do MUDA, DB Natesh, foi fundamental na alocação ilegal de locais de compensação para a Sra. Deve-se lembrar que o Sr. Natesh foi invadido pelo ED, e o oficial moveu o Tribunal Superior para contestar a ação da agência e declarar todos os procedimentos da agência “inválidos”.

Curiosamente, de acordo com o ED, foi “alegado” que o Sr. Siddaramaiah usou a sua influência política para obter os 14 locais compensatórios. Fontes do governo estadual interpretaram isso como uma indicação de que a investigação “não concluiu” que o Ministro-Chefe usou qualquer influência.

A declaração dizia ainda que a MUDA adquiriu originalmente o terreno por ₹3,24 lakh, e a compensação, 14 locais em uma localidade elegante, valia aproximadamente ₹56 crore.

142 propriedades

Entretanto, o ED alargou o âmbito da investigação para além dos 14 locais onde o FIR foi alojado e anexou provisoriamente 142 imóveis com um valor de mercado de Rs 300 milhões, registados em nome de vários empresários e agentes imobiliários. .

Nenhuma destas propriedades está relacionada com a família do Ministro-Chefe e pertence a outras atribuições de locais de compensação do MUDA. Após a polêmica, a Sra. Parvathi devolveu os 14 locais ao MUDA.

No comunicado divulgado na sexta-feira, o ED disse que as buscas realizadas durante a investigação do caso contra o Sr. Siddaramaiah e sua esposa revelaram ainda que o MUDA havia alocado ilegalmente um grande número de sites como compensação a empresários imobiliários, que por sua vez, uma vez que eles venderam esses sites, obtiveram lucros enormes e geraram uma enorme quantidade de dinheiro não contabilizado.

Empreendedores Benamis

“As pesquisas também revelaram que sites foram alocados em nome de morador de rua de pessoas influentes e empreendedores imobiliários. Foram recuperadas provas incriminatórias relativas ao pagamento de gratificações ilegais ao então Presidente e Comissário do MUDA, sob a forma de bens imóveis, terrenos do MUDA, dinheiro, etc. A gratificação ilegal assim recebida foi posteriormente lavada e provou ser proveniente de fontes legítimas”, disse o ED.

O comunicado dizia ainda: “Também foi revelado que o dinheiro foi desviado através de uma sociedade cooperativa para compra de propriedades, veículos de luxo, etc., em nome de familiares de GT Dinesh Kumar, que foi o anterior comissário do MUDA”.