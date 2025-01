O Departamento de Justiça de Trump diz que demitiu os funcionários envolvidos nos processos do presidente

O Departamento de Justiça de Trump disse na segunda -feira (27 de janeiro de 2025) que ele havia demitido mais de uma dúzia de funcionários que trabalharam em investigações criminais no presidente Donald Trump.

A ação abrupta destinada a promotores profissionais que trabalhou na equipe do Conselho Especial de Jack Smith é o último sinal de agitação dentro do Departamento de Justiça e reflete a determinação do governo de purgar o governo dos trabalhadores que ele considera injusto para o presidente.

A medida, que segue a realocação de vários funcionários de alta carreira em todas as divisões, foi realizada, apesar do fato de que os promotores baseados na tradição permanecem em suas posições entre as administrações presidenciais e não são punidos devido à sua participação em investigações sensíveis.

Um funcionário do Departamento de Justiça, que falou sob condição de anonimato para discutir o movimento do pessoal, confirmou que as terminações foram feitas pelo procurador -geral interino James McHenry.

Não ficou claro imediatamente quais promotores foram afetados pela ordem.

O próprio Smith renunciou ao departamento no início deste mês.