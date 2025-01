O deputado CM de Telangana garante transparência nos esquemas de bem-estar; lançamento a partir de 26 de janeiro

O vice-ministro-chefe Mallu Bhatti Virkramarka apelou ao povo para não temer a transparência na seleção dos beneficiários de programas como Rythu Bharosa, Indiramma Atmiya Bharosa, emissão de novos cartões de racionamento e programas Indiramma Homes. Afirmou que a lista de beneficiários é preparada na presença das pessoas, através da realização de gram sabhas na própria aldeia. Ele acrescentou que esses esquemas serão implementados a partir de 26 de janeiro no estado.

Dirigindo-se a uma reunião após a inauguração de um centro de saúde primário na aldeia de Yerrupalem mandal, em Banigandlapadu, no distrito de Khammam, no domingo, ele anunciou vários projetos de desenvolvimento, incluindo o estabelecimento de um hospital com 50 leitos no centro de Yerrupalem mandal e a promoção de atividades de ecoturismo no mandal. Ele lembrou a fundação de um parque urbano em Jamalapuram recentemente realizada no âmbito dos esforços de promoção turística.

O Ministro também anunciou planos para o desenvolvimento de tanques como pontos turísticos. Referindo-se aos regimes de assistência social que serão implementados a partir de 26 de janeiro, disse que todas as famílias elegíveis do estado receberão cartões de racionamento. “Vamos oferecer Rs 12.000 por acre sob Rythu Bharosa, enquanto cada família de trabalhadores agrícolas sem terra receberá Rs 12.000 por ano sob os esquemas Indiramma Atmiya Bharosa”, acrescentou. “