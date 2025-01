O deputado democrata Bera está pronto para enfrentar os republicanos na ‘linha de 50 jardas’ e até mesmo na ‘linha de 40 jardas’, já que eles são a maioria

O deputado Ami Bera (D-Califórnia) disse na segunda-feira que está pronto para se reunir com os republicanos “na linha de 50 jardas” e até mesmo na “linha de 40 jardas” porque eles são “a maioria”.

“Portanto, o público americano claramente quer fronteiras mais seguras”, disse Bera a Blake Burman, da NewsNation, no programa “The Hill”. “Excelente. Vejo vocês na linha de 50 jardas. Eu diria até que, como eles são a maioria, iremos para a linha de 40 jardas.”

A vitória do presidente eleito Trump nas eleições de 2024 e o seu regresso iminente à Casa Branca perturbaram os democratas, que também perderam o controlo do Senado nas eleições do ano passado e permanecerão em minoria na Câmara no 119.º Congresso.

Tem havido conversas contínuas no Partido Democrata sobre o desempenho dos seus candidatos nas urnas este ano, com alguns centristas dizendo que o partido foi demasiado para a esquerda e os liberais dizendo que não foi para a esquerda o suficiente.

O presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), Disse em uma entrevista à Fox News transmitida no mês passado que a nova agenda de seu partido será “muito agressiva desde o início”. Durante a entrevista, o apresentador Bret Baier perguntou a Johnson sobre uma reportagem do New York Times de que o presidente em breve teria que lidar com uma pequena maioria republicana na Câmara.

“Olha, estamos entusiasmados com isso. “Já demonstrámos que podemos governar com uma pequena maioria”, respondeu Johnson. “E estou muito confiante de que podemos marcar as caixas e cumprir esta agenda, e (será) um começo muito agressivo desde o início.”

Bera disse em sua aparição no “The Hill” na segunda-feira que não acha que “toda a sua bancada vai dizer: ‘Ei, vamos trabalhar com os republicanos’”.

