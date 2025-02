O deputado Gabinet aprova as políticas cruciais antes da cúpula de investidores globais

O gabinete de Madhya Pradesh na terça-feira (4 de fevereiro de 2025) aprovou várias políticas cruciais, como a política de semi-condutores e a política de drones, antes da cúpula do investidor global (GIS) programada para ocorrer no final deste mês na capital do estado Bhopal .

O primeiro -ministro Mohan Yadav, que presidiu sua primeira reunião de gabinete após sua visita de quatro dias ao Japão para convidar os investidores para o estado, disse aos ministros que várias empresas japonesas participarão do GIS, programadas em 24 e 25 de fevereiro, e que o As autoridades japonesas também garantiram cooperação em vários campos, como a tecnologia ferroviária ferroviária para Bhopal e Indore, o sistema de transporte inteligente, planejamento inteligente e planejamento urbano, gerenciamento de água e gerenciamento de resíduos.

Yadav também disse que um plano foi preparado para estabelecer um canal especial para promover o investimento japonês no estado.

O gabinete aprovou a política de semi-decoração de Madhya Pradesh, 2025, para estabelecer um ecossistema permanente no estado e desenvolver Madhya Pradesh como um centro de fabricação de produtos eletrônicos e semicondutores, disse o ministro do Gabinete, Kailash Vijayvargiya, informando os jornalistas do gabinete do gabinete decisões.

“O setor de manufatura de semicondutores será significativo para mover o estado para o desenvolvimento industrial a longo prazo. Haverá oportunidades para se tornar líder em concorrência global. A economia local será fortalecida. Isso ajudará a atrair investidores nacionais e estrangeiros, o que fortalecerá a condição econômica do estado. Indústrias e novas empresas também receberão suporte. A promoção da inovação também ajudará setores como design de semicondutores, P&D e fabricação ”, disse o governo, em comunicado.

O gabinete também aprovou a política de promoção e uso de drones por Madhya Pradesh, 2025, com o objetivo de atrair investimentos relacionados em vários setores.

Vijayvargiya disse que o gabinete também assentiu para a implementação do primeiro -ministro Awas Yojana (Urban) 2.0, cujo objetivo é construir 10 lakh casas para famílias pobres e baixa classe média nos próximos cinco anos.

O primeiro -ministro Narendra Modi também está programado para participar de Sig, já que o governo do estado, segundo Yadav, espera atrair investimentos em vários setores.

No período anterior ao GIS, o estado já organizou sete sete do setor regional concorda em diferentes cidades para atrair investimentos em várias regiões do estado.