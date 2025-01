O deputado Gonzales diz que está “otimista” em relação à liderança do presidente Johnson

O deputado Tony Gonzales (R-Texas) disse no domingo que está otimista sobre a governança republicana no próximo ano, dizendo que o Partido Republicano está unido para aprovar um pacote único de reconciliação e cumprir a agenda “América Primeiro” do Partido Republicano, o presidente eleito Trump. .

Em uma entrevista no programa “The Hill Sunday” da NewsNation, Gonzales elogiou o presidente Mike Johnson (R-La.), que acabou de ser reeleito para seu cargo principal após receber o endosso de Trump.

“A maioria na Câmara será muito pequena. Aqui, muito em breve, serão 217 a 215. Isso significa que um membro pode mudar as coisas”, disse Gonzales na entrevista. “Mas Mike Johnson veio para ficar, e uma das razões pelas quais ele está aqui é porque foi capaz de trabalhar com o presidente Trump para implementar o primeiro plano e agenda da América. E estou muito otimista.”

Gonzales disse que durante os próximos 15 dias, os republicanos trabalharão juntos para elaborar um pacote legislativo que cumpra as principais prioridades de Trump desde o “primeiro dia”.

“Há muito tempo falamos sobre o problema e não o resolvemos. E é exatamente isso que os republicanos da Câmara farão sob a liderança de Mike Johnson. Nos próximos 15 dias, vamos trabalhar.” preparar… um pacote que esteja pronto para o presidente Trump no primeiro dia”, disse ele.

Sobre se ele acha que há uma chance de o pacote de reconciliação ser diluído por causa das margens estreitas, Gonzales disse: “Os membros discutirão sobre a cor do céu, certo? . “Você foi longe demais”, “Você não foi longe o suficiente.”

Ele disse, no entanto, que está “muito otimista em relação ao próximo ano”, observando o sucesso da conferência republicana de sábado, que Gonzales disse ter demonstrado as fortes habilidades de liderança de Johnson.

“Penso que estamos concentrados num pacote e é isso que o Presidente Trump pretende, em última análise, que ultrapasse a linha de chegada. Mas eu diria o seguinte: veja, já é bastante difícil fazer com que membros do Congresso compareçam na segunda-feira. Em alguns casos, fazer com que eles compareçam no sábado exige um ato de Deus. Eu estava muito otimista.

“Você tem que dar muito crédito a Mike Johnson e sua equipe. Ontem houve muita participação. Foi bem organizado. Na verdade, obtivemos informações dele. Estávamos unidos… A maior parte da conferência foi realizada lá em um sábado, reunindo-nos com senadores e basicamente dizendo: ei, o que precisamos fazer para nos preparar para que esta agenda que prioriza a América possa ultrapassar a linha de chegada? O primeiro dia?

Gonzales disse que o líder da maioria no Senado, John Thune (RSD), esteve presente na reunião de sábado e disse estar confiante de que Thune está alinhado com Trump, assim como Johnson.

“Sim, sim”, disse Gonzales quando questionado se Thune está “na mesma página” com Trump “Primeiro, encontrei-me ontem com John Thune. coisas a dizer. “A maneira como vejo o mundo, Blake, é que o governo deve ser uma visão limitada, mas uma parte eficaz de nossa sociedade. E acho que John Thune vê exatamente da mesma maneira.”

“Portanto, se conseguirmos que a Câmara, o Senado e a Presidência se alinhem e cumpram os objectivos do povo americano, é por isso que ganhámos este mandato. É por isso que vencemos isso. Será fácil? Não, claro que não”, disse ele.

Gonzales acrescentou que o Senado tem uma maioria de três assentos e, portanto, tem mais margem de manobra para aprovar as coisas.

“É mais fácil para eles do que para nós”, disse Gonzales. “Então acho que muita coisa na Câmara vai começar. Felizmente temos a liderança de Mike Johnson, que nos unirá a todos.”

Fonte