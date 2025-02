O deputado Kanimozhi culpa o centro do centro pela prisão dos pescadores da Marinha do Lanka; Dirige a demonstração em Rameswaram

O líder do Partido Parlamentar do DMK, Kanimozhi, foi protestado em Rameswaram no domingo, contra as repetidas detenções de pesca pela Marina de Sri Lanka e pelo governo da União liderado pelo BJP por sua inação. | Crédito da foto: L. Balachandar

Liderar uma manifestação no distrito costeiro de Ramanathapuram, juntamente com centenas de pescadores e líderes da Associação de Bem -Estar, o deputado do DMK Kanimozhi disse que a frouxidão do governo do BJP no centro era um fator importante para a prisão dos pescadores por parte do Parte do Funcionários marinhos do Sri Lanka.

A atitude indiferente do governo da União nos últimos 10 anos resultou na prisão de mais de 3500 pescadores de Tamil Nadu e centenas de seus navios confiscados pelo governo do Sri Lanka, disse Kanimozhi. Isso não apenas destruiu o sustento de dezenas de pescadores, mas também tornou suas vidas infelizes devido às dívidas crescentes e à desorientação das famílias, acrescentou.

Apesar do primeiro -ministro MK Stalin, suplicando o primeiro -ministro Narendra Modi, que intervém com seu colega no Sri Lanka e resolve o problema permanentemente, os líderes do BJP em Nova Délhi não haviam respondido. Toda vez que os parlamentares da DMK levantaram o problema no Parlamento, as respostas dos ministros em questão eram frias e inúteis, disse Kanimozhi.

Os pescadores aqui estão procurando conversas de alto nível com pescadores na província do norte da nação insular. “Qual é o problema para o primeiro -ministro ou o Ministro de Assuntos Externos para resolver essa questão não poderia ser entendida …” Eles nunca deram nenhuma resposta adequada, disse ele.

Citando alguns casos de rachadura entre os pescadores da Noruega e da Rússia, que resolveram, que impediram o governo da União de avançar para organizar uma reunião com os pescadores no Sri Lanka, perguntou Kanimozhi. Ele também disse que os problemas entre os pescadores australianos e indonésios foram resolvidos por meio de diálogos. Da mesma forma, foram resolvidas as diferenças entre os Estados Unidos e os pescadores no Canadá.

Ao afirmar que existem problemas em todos os lugares, mas líderes e governos haviam encontrado soluções, a sra. Kanimozi disse que o DMK permaneceria como uma rocha com pescadores em seus tempos difíceis e acrescentou que o problema seria mais frequentemente levantado dentro e fora do parlamento. A menos que o centro ajudasse a resolver o problema.

Kaging the AIADMK e os parlamentares do BJP por não se preocupar com os problemas dos pescadores, a sra. Kanimozhi disse que quando os parlamentares de Kerala e Bengala Ocidental. Ela queria que os pescadores tivessem cuidado com os arranhões duplos da AIADMK.

O CM e o governo mantiveram sua promessa e publicaram programas de assistência social por uma quantia de ₹ 1 bilhão de rúpias no ano passado, quando os pescadores haviam realizado uma conferência, lembrou -se.

O principal líder da DMK acusou o Centro de estrangular a mídia, que expressou seus pontos de vista independentes. Somente quando ele apoiou o BJP, a mídia sobreviveu, caso contrário, ele os proibiu de várias maneiras. “Isso não era saudável para um país democrático e bastante perigoso …”, disse ele à mídia.

O ex -Satyamurthi e Sundaraj, Mlas Kadarbatha, também conhecido como Muthuramalingam e Murugesan, os líderes dos pescadores de Jesuraja, Rayappan, Joseph Stalin e, entre outros, participaram da demonstração.