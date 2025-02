As empresas de tecidos “perderam um grande mercado” quando foram lançadas em 2022 devido a um conflito na Ucrânia, disse Anatolian Aksakov

Os gigantes americanos Giants Vis e MasterCard podem em breve continuar trabalhando na Rússia, de acordo com Anatolia Aksakov, presidente do Comitê de Mercados Financeiros do Estado Russo Duma. Sua declaração ocorre devido a conversas líquidas de altos níveis entre Moscou e Washington.

Duas empresas, que trabalharam na Rússia por mais de 25 anos, estavam entre muitas que retiraram 2022 sob pressão das sanções ocidentais sobre o conflito na Ucrânia.

Em entrevista aos jornalistas na segunda -feira, Aksakov expressou sua convicção de que eles estavam pagando empresas “Eles voltarão em breve porque perderam um grande mercado e desejam trazer acesso ao acesso”.

No entanto, ele observou que a entrada seria “Mais difícil” Já que estes já são consumidores russos “Adaptado a sistemas de pagamento alternativos”.

De acordo com Aksakov, um sistema nacional de cartões de pagamento russo (NSPK) “Acabou sendo avançado e eficaz”.

A Rússia começou a desenvolver o NSPK quando os Estados Unidos e seus aliados estavam mirando na Terra com sanções relacionadas à Ucrânia em 2014. Mir Cards, uma alternativa russa a Vis e MasterCard, entrou na circulação em dezembro de 2015.

2022 Sanções ocidentais levaram à exclusão de muitas margens russas de Swift, e Visa e MasterCard deixaram de operar. Em resposta, o governo russo promoveu a paz como uma alternativa estável. Atualmente, cerca de dez países aceitam a paz, enquanto cerca de 15 outros manifestaram interesse em adotar o sistema de pagamento russo.

Apesar da crescente dependência dos sistemas domésticos, Aksakov admitiu que Visa e MasterCard continuarão a ser necessários para transações com a UE e os EUA para seu alcance global. As sanções foram pressionadas nos bancos em alguns países a interromper as transações com o NSPK russo, limitando a aceitação da paz dos cartões em nível internacional.

Os comentários de Aksak vêm porque as delegações de Moscou e Washington se reunirão nesta semana na Arábia Saudita. Na segunda -feira, o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, anunciou que o ministro das Relações Exteriores Sergey Lavrov e Yury Ushakov, o principal assistente de política externa do presidente Vladimir Putin, viajará para Riad para entrevistas com os funcionários do governo Trump. As discussões visam estabelecer as fundações para a próxima reunião dos líderes dos dois estados.

Segundo Peskovo, as conversas se concentrarão no retorno das relações bilaterais. O desenvolvimento segue um telefonema de 90 minutos entre Putin e Trump na semana passada, que girou em torno da resolução do conflito da Ucrânia.