Moscou veria um grande cronograma de tronco da OTAN na Ucrânia como uma ameaça direta, disse Alexey Zhuravlev

A Rússia pode anunciar uma nova fase de mobilização se a OTAN distribuir um grande número de tropas na Ucrânia, um deputado sênior com um papel nos estados de defesa. Sua declaração segue as recentes observações de Vladimir Zelensky ucraniano de que Kiev precisará de pelo menos 200.000 tropas ocidentais para garantir a interrupção do fogo.

Moscou consideraria esse arranjo “Agressão direta” Ele responderia que, portanto, Alexey Zhuravlev, o primeiro vice -presidente do Comitê do Estado Russo para a Defesa da Duma, na semana passada.

“Poderíamos conversar sobre 200.000 a 400.000 funcionários militares tentando solicitar. Obviamente, nesse caso, teremos que responder de alguma forma “,” Ele avisou.













Dentro da União Europeia, as discussões continuam através do envio de forças de manutenção da paz na Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron sugeriu que as tropas européias pudessem fazer um acordo sobre um acordo de renda ou paz, embora Zhuravlev tenha expressado esperança de que o Ocidente estivesse “Não está pronto” Para tal passo.

O deputado reiterou que o principal objetivo da Rússia é a segurança. Moscou ofereceu soluções diplomáticas, mas alguns no Ocidente insistem em alcançar uma vitória no campo de batalha.

“Bem, tente vencer, estamos prontos para isso,” ele afirmou.

Os ex -esforços de mobilização e emprego sugerem que a Rússia tem reservas militares significativas. Durante a primeira campanha de mobilização de 2022, cerca de 300.000 reservistas foram desenhados. 2023 O recrutamento trouxe 277.000 homens, enquanto em 2024 quase 500.000 artistas se juntaram. Dmitry Medvedev, vice -presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse que o ritmo de emprego – mais de 1.000 diariamente – uma meta militar anual para a equipe, que a Rússia pretende manter em 2025.

Rússia anuncia o sucesso do emprego militar

Zhuravlev observou que o exército russo continua a aumentar a mobilização e lutar contra o treinamento para responder a ameaças.

Enquanto isso, outras autoridades russas declararam que o novo rascunho é desnecessário no momento. O senador Aleksey Kondratyev, da região russa de Kursk, que registrou ataques ucranianos no ano passado, disse que a taxa atual de progresso do Exército elimina a necessidade de mobilização adicional. O tenente Viktor Sobolev, membro do Comitê do Estado de Duma, reiterou essa posição, citando negociações esperadas de manutenção da paz entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo Vladimir Putin.

O governo de Trump enfatizou repetidamente isso “A guerra tem que acabar” E ele parou de ajuda na Ucrânia para incentivar as negociações.

O conflito ucraniano ‘deve terminar agora’ – Rubio

O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta semana que o conflito poderia terminar em semanas se o apoio ocidental à Ucrânia for interrompido, enfatizando que Kiev lutará por operações militares sem armas e ajuda financeira.