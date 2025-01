O ‘desastre’ da AAP será removido de Delhi, diz PM Modi no comício de Parivartan; Kejriwal contra-ataca

O primeiro-ministro Narendra Modi no domingo (5 de janeiro de 2025) fez o discurso “Não toleraremos desastres, traremos mudanças” contra o Partido Aam Aadmi enquanto se dirigia a uma reunião de milhares de pessoas no Parque Japão no Setor – 10, Rohini , antes das eleições para a Assembleia de Deli marcadas para este ano. Vários líderes e deputados partilharam o grande palco com Modi no comício do BJP em Parivartan.

Mais tarde naquele dia, o coordenador nacional da AAP, Arvind Kejriwal, reagiu levantando várias promessas que disse que o governo central não cumpriu.e assim o desenvolvimento de Delhi parou. Ele disse que o Primeiro-Ministro só está interessado em abusar dele, e que a AAP ainda está a trabalhar com o Centro em diferentes projectos de desenvolvimento, uma vez que o Centro governa metade de Deli, pois não é um estado completo, para o benefício do povo de Delhi. Délhi. .

No comício, Modi disse: “Para as eleições, o BJP de Delhi apresentou rostos promissores. Agora, os sonhos dos pobres e da classe média se tornarão realidade em Delhi. Para os jovens, haverá um futuro promissor com oportunidades, e tenho certeza de que o lótus (o símbolo do partido) florescerá nas eleições para a Assembleia de Delhi….”

No seu apelo ao povo de Deli, ele disse: “Estou aqui para pedir ao povo de Deli que dê ao BJP uma oportunidade para o futuro brilhante de Deli, pois é o BJP que pode desenvolver Deli. Nos últimos 10 anos, o governo que Deli viu é nada menos que AAP-DA (desastre), e agora só podemos ouvir AAP-DA não vai concordar, vai ficar nas nuvens (Não toleraremos desastres, traremos mudanças) em Delhi. “O povo de Delhi quer desenvolvimento e confia no BJP…”

PM confia em ‘sheesh mahal’

O Primeiro-Ministro disse ainda: “Estamos em 2025, um quarto de século passou e durante este tempo, provavelmente 2-3 gerações de jovens cresceram em Deli. Mas agora, os próximos 25 anos são importantes para o futuro da Índia e para o futuro de Deli. Nestes 25 anos, a Índia se tornará uma nação desenvolvida e poderemos ver esta jornada da Índia desenvolvida diante dos nossos olhos. Veremos a Índia passar por uma nova fase de modernidade. A Índia se tornará a terceira potência econômica do mundo. É muito importante que a nossa Delhi, capital do país, caminhe passo a passo nesta jornada. Devemos desenvolver Delhi como a capital de uma Índia desenvolvida…”

Modi mirou Kejriwal por ter construído para si um ‘sheesh mahal’ (palácio de vidro), em referência à polémica em torno de alegadas irregularidades na renovação da residência oficial do CM. Ele disse: “Hoje, Delhi inteira está orgulhosa de Bharat Mandapam, Yasho Bhoomi e Kartavya Path. No entanto, entristece-me que o AAP-DA O governo desperdiçou 10 anos do povo de Delhi. Hoje, um jornal chegou a revelar as despesas do ‘sheesh mahal’ com base num relatório do CAG. Quando o povo de Delhi estava lutando contra a COVID, eles estavam concentrados na construção de um ‘sheesh mahal’. Eles não se importam com o povo de Delhi…”

Ele disse que o governo da AAP não poupou esforços para destruir o sistema de transporte de Delhi. “Eles não prestaram atenção na manutenção dos ônibus, e o cidadão comum sofreu o prejuízo… olha a condição que eles criaram. Quando é verão, as pessoas em Delhi brigam por água potável; quando chove, as ruas inundam; e no inverno é difícil respirar o ar poluído”, disse ele.

“A energia do povo de Delhi está sendo gasta para lidar com AAP-DA Governo 365 dias por ano. Portanto, somente quando o AAP-DA Se ele se retirar de Deli, os motores duplos do desenvolvimento e da boa governação continuarão. Ele AAP-DA o governo nem sequer implementou adequadamente o Pradhan Mantri Awas Yojana aqui; criou obstáculos na construção de moradias permanentes para os pobres. Cerca de 30 mil casas construídas de acordo com esquemas antigos estão vazias. Eles não alocaram essas casas ao povo de Delhi…”, disse Modi.

Passe pelo menos 4 minutos abordando as questões: Kejriwal

Numa conferência de imprensa no final do dia, Kejriwal disse: “O primeiro-ministro falou durante 38 minutos e, desses 38 minutos, passou cerca de 29 minutos a abusar do povo de Deli e do governo eleito de Deli. Ele lançou abusos seletivamente. Eu estava assistindo e me senti muito mal. As pessoas esperam que o primeiro-ministro apresente uma visão para o país, uma visão para Deli, ou anuncie algumas iniciativas importantes.”

Ele também disse que o Plano Diretor de Delhi 2041 (da Autoridade de Desenvolvimento de Delhi sob o governo central) ainda aguarda notificação, o que paralisou completamente o desenvolvimento de Delhi. “Por que não é notificado? Por que o governo central não notifica isso? A não notificação do Plano Diretor de Delhi 2041 interrompeu todo o desenvolvimento em Delhi. Quero dizer ao primeiro-ministro que ele pode abusar de nós tanto quanto quiser. Dos 38 minutos, você abusou de nós por 29 minutos. Da próxima vez, reserve 25 minutos para o abuso e use os 4 minutos restantes para abordar essas questões e compartilhar suas idéias sobre isso”, disse ele.

Ótima demonstração

Enquanto isso, o parque japonês onde ocorreu o comício do primeiro-ministro parecia um mar cor de açafrão na ensolarada tarde de inverno, enquanto apoiadores do BJP de toda Delhi se reuniam lá. As pessoas compareceram ao comício em metrô, ônibus, e-riquixás, automóveis, bicicletas e até carros, e Rohini estava coberto de bandeiras, panfletos, cartazes e banners do BJP por toda parte. No Parque Japonês, localizado no meio de vários bairros, as pessoas iam até as janelas para ver o Primeiro Ministro.

Apoiadores durante uma manifestação liderada pelo primeiro-ministro Narendra Modi na área de Rohini, antes das eleições para a Assembleia de Delhi, em Nova Delhi, em 5 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: PTI

Enquanto Modi falava, a multidão aplaudia, agitava bandeiras no ar e sorria para as câmeras instaladas em vários pontos. Como disse o “AAP-DA nahi sahenge”slogan várias vezes, a multidão o seguiu gritando “nahi sahenge” com aplausos.

No comício, o BJP instalou réplicas do ‘Palácio da Corrupção – Sheesh Mahal’ ao redor dos portões de entrada. Estes se tornaram uma grande atração e locais para selfies. Ao redor da réplica, números do suposto valor gasto na construção da residência estavam expostos em cima de veículos abertos. Os visitantes clicaram em fotos e selfies com suas famílias. Cartazes com rostos de líderes políticos, incluindo caricaturas de Kejriwal, cobriam as ruas que conduziam ao local do comício.

Homens, mulheres e crianças de todas as idades participaram da manifestação.

Shivam Thakur, que tem 20 anos e votou pela primeira vez nas eleições de Lok Sabha de 2024, veio ao comício com a mãe de 59 anos, que tinha dificuldade para andar, do Setor 15. Segundo o discurso do Primeiro-Ministro, disse: “No nosso bairro as pessoas têm que lutar pela água; Está sujo e não podemos beber; Fomos forçados a comprar água. As promessas feitas pelo Sr. Kejriwal falharam e nenhuma foi cumprida”, disse ele.