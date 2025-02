O ex -presidente Joe Biden deixou o presidente Trump para Menos na Ucrâniacom as forças russas que continuam a ocupar um quinto do território ucraniano e Avançado ao longo das linhas de frente. Os Estados Unidos enfrentam opções decrescentes após três anos aprofundando o emaranhamento em uma guerra brutal que devastou inúmeras cidades, cidades e povos ucranianos.

A guerra distraiu os Estados Unidos dos desafios prementes na região indo-pacífica, o emergente centro econômico e geopolítico do mundo que está pronto para moldar a nova ordem internacional. Pior, a China se tornou o Ótimo vencedorComo o conflito capturou a OTAN e a Rússia.

A China, significativamente mais forte que a Rússia na produção econômica, gastos militares e outras métricas estratégicas, continua sendo o principal rival global dos Estados Unidos. Como o de Biden Estratégia de Segurança Nacional Reconhecida, a China se compromete a alcançar o domínio global, superando os Estados Unidos como o principal poder mundial.

Aquele liderado pelos Estados Unidos “Guerra Híbrida” e sanções sem precedentes Contra Moscou, eles inadvertidamente fortaleceram a mão da China, mesmo ao fazê -lo Da Rússia bAnker. A Rússia agora realiza grande parte de seu comércio internacional em Yuan chinês e depósitos Renda nos bancos chineses, efetivamente dando a Pequim uma ação em seus retornos financeiros.

Mais preocupante é a manobra estratégica da China para Cooptar Rússia em uma aliança ímpia contra os Estados Unidos “Associação sem limites“, Declarado em 2022, está criando uma competência geopolítica de dois contra uma que ameaça acelerar o declínio relativo dos Estados Unidos por meio de Overreach estratégico. Uma aliança militar e estratégica formal chinesa poderia produzir um colosso paneurasiano, o pior pesadelo geopolítico dos Estados Unidos.

Dado esse cenário, os Estados Unidos precisam retornar ao seu velho Ótima estratégiaIsso ajudou o Ocidente a vencer a Guerra Fria ao dirigir uma cunha entre Moscou e Pequim. Terminar a Guerra da Ucrânia também permitiria aos Estados Unidos reatribuir os recursos militares da Europa para o Indo-Pacífico, onde sua primazia global está realmente em jogo.

O escopo diplomático de Trump para Moscou, com o objetivo de resolver a guerra na Ucrânia, como prometido em sua campanha, criou não apenas uma fúria em algumas capitais ocidentais, mas também um discurso político tóxico e divisivo em casa. Mesmo antes dos esforços para acabar com a guerra, fizeram um progresso tangível, Trump já enfrenta críticas ferozes. Os oponentes o acusam de dar Moscou Um passe livre E apoiar um “Ucrânia vende. “Alguns afirmam que ele tem acima O isolamento internacional da Rússia, apesar das evidências de que o Ocidente nunca conseguiu isolado Moscou.

Mas a diplomacia entre os adversários é crucial para acalmar as tensões e evitar conflitos diretos. Biden fechou firmemente a porta da diplomacia com a Rússia, prolongando o sofrimento da Ucrânia. Somente após uma mudança na liderança dos Estados Unidos, os líderes americanos e russos retomaram a comunicação direta, concordando em explorar estradas em direção à paz.

Terminar a Guerra da Ucrânia exigirá uma resolução complexa e cuidadosamente negociada, que é “duradoura, sustentável e aceitável para todas as partes”, como secretário de Estado Marco Rubio Coloque. Mas a reação política das facções pró-guerra no Ocidente está dificultando ainda mais a busca pela paz.

Independentemente de como o processo de paz se desenvolve, a Aliança Transatlântica é estabelecida para uma transformação importante. Secretário de Defesa Pete Hegseth Não rodeos disse aos líderes europeus Recentemente, para assumir “a responsabilidade por (sua) segurança” para que os Estados Unidos possam se concentrar em “deter a guerra com a China”. Consequentemente, dezenas de milhares de tropas americanas atualmente estacionadas na Europa podem ser redistribuídas ao Indo-Pacífico.

A União Europeia, que seguiu obedientemente a liderança de Biden, aumentando o conflito da Ucrânia por meio de transferências de armas cada vez mais sofisticadas, agora buscam um papel nas negociações de paz. Mas a UE está sem leme e profundamente dividida, pegando terras comuns. Sua inclusão seria um arrasto nas negociações, o que pode explicar por que as delegações dos Estados Unidos e da Rússia não se encontraram na Europa, mas na Arábia Saudita.

O fato é que o conflito da Ucrânia permanece de muitas maneiras uma guerra de representação entre a Rússia e os Estados Unidos, com a Ucrânia presa no meio, Um peão No jogo de xadrez geopolítico. Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que trabalhou para desligar Democracia nucente do país através de medidas draconianas, aceito Este mês, que, sem a ajuda militar contínua dos Estados Unidos, será “muito, muito difícil” para a Ucrânia “sobreviver”.

Ao abrir um diálogo direto com Moscou, o governo Trump demonstrou seu compromisso de acabar com a guerra e o papel marginal que a China desempenha para garantir a paz na Ucrânia. A única nação que se beneficia de prolongar a guerra é a China, que tem mais do que duplicado Seu arsenal nuclear desde 2020 e está expandindo suas forças convencionais mais rápido do que qualquer outro país Desde a Segunda Guerra Mundial.

A decisão de Trump de tirar os Estados Unidos do conflito na Ucrânia está alinhada com os interesses estratégicos dos Estados Unidos a longo prazo. Guerra, através Avalanche de armas ocidentais Suprimentos para Kyiv, expôs o oeste deficiências militarescomo suas ações exaustas de munição crítica e sistemas de defesa aérea, bem como dos Estados Unidos lutar para aumentar Produção de armas.

Como o próprio Biden admitidoUm “acordo negociado” é o único caminho viável para acabar com a guerra. Um acordo de paz dos Estados Unidos e da Rússia deve ser alcançado antes que Pequim e Moscou possam consolidar um eixo estratégico que corroe a primazia global dos Estados Unidos e aumenta a vulnerabilidade de Taiwan. Uma anexação chinesa de Taiwan reestruturava a ordem global, encerrando a preeminência global dos Estados Unidos e minando seu sistema de aliança.

Brahma Chellaney é um geoestrategista e autor de nove livros, incluindo o prêmio -ganhando “Água: o novo campo de batalha da Ásia”.

Fonte