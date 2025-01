O dia da República foi realizado no domingo, nas coleções dos distritos de Nandyal, Kurnool e Anantapur no meio do fervor patriótico.

Na coleção de distrito de Nandyal, o colecionador Rajakumari Gania exibiu o tricolor nacional. Na ocasião, o colecionador disse que o sistema de reparo público foi lançado com o objetivo de resolver os problemas das pessoas em um ritmo acelerado. Desde junho de 2024, a administração do distrito recebeu 8.216 solicitações das quais 7.106 foram resolvidas. Ele disse que o governo fez 489 sadsus de renda, recebeu 3.633 pedidos dos agricultores e resolveu 1.483 deles.

Rajakumari disse que foi decidido entregar 40 drones aos agricultores com um subsídio de 50% e incentivar o cultivo de novas variedades de Pitaya, Banana e outros em 400 hectares de terra. Ele disse que a administração do distrito concluiu reparos de 429 quilômetros de estradas com rúpias de ₹ 10 milhões como parte das estradas de missão gratuitas de rodovias.

No distrito de Kurnol, o colecionador P. Ranjit Basha exibiu a bandeira nacional. O colecionador disse que o trabalho de reparo está sendo realizado para colocar estradas de 821,88 quilômetros com um desembolso de 19,65 milhões de rúpias como parte dos livres dos buracos da missão. Ele disse que o governo tem fornecido legumes e arroz a preços subsidiados através de 16 janelas especiais como parte do plano de estabilização do mercado.

O colecionador distrital de Anantapur, Vinod Kumar V., elevou a bandeira nacional tricolor no recinto da polícia de Anantapur.