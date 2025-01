O Dia Mundial da Meditação centra-se na prática tradicional de yoga enraizada no Jainismo

Um acampamento de Arham Dhyan Yoga em andamento no Dia Internacional do Yoga fora de um forte no Rajastão. | Crédito da foto: arranjo especial

O primeiro Dia Mundial da Meditação realizado recentemente no Rajastão centrou-se no Arham Dhyan Yoga, enraizado na antiga herança Shramana do Jainismo, que visa guiar os indivíduos para o despertar espiritual e o equilíbrio interior. Os monges Jain têm promovido esta prática de yoga nos últimos anos.

Arham Dhyan Yoga utiliza o poder da meditação para liberar o poder da alma, permitindo ao praticante realizar três níveis de existência, refletidos na mente, no corpo e na alma. Os ‘panch mudras’ (cinco posturas) e ‘ashtanga asanas’ na forma de yoga levam ao relaxamento, à cura e à motivação.

O primeiro Dia Mundial da Meditação, anunciado pela Assembleia Geral da ONU, foi celebrado no estado em 21 de dezembro, sob a liderança do monge jainista Pranamya Sagar. A comemoração do dia começou em 2024 com o objetivo de sensibilizar para os benefícios da meditação e o seu papel na promoção do bem-estar físico e mental.

Chinamay Kiyawat, presidente da Fundação de Bem-Estar Social Om Arham, disse O hindu que milhares de pessoas de diferentes estilos de vida, incluindo estudantes, profissionais, donas de casa, ajudantes comunitários e empresários, superaram os seus problemas físicos, mentais e relacionados com o estilo de vida através da forma tradicional de yoga. “Funciona como um impulsionador da energia, desintoxica o ‘Prana’ e ajuda a liberar antigos laços cármicos”, disse ele.

No evento em Jaipur, os participantes praticaram o canto do Mantra Arham Bijakshar e mergulharam na meditação através de exercícios e ‘panch mudras’. A meditação foi concluída com uma intenção coletiva pela paz e harmonia globais.

Muni Pranamya Sagar, que liderou a observância de Arham Dhyan, disse que seu objetivo final era separar a alma dos laços físicos e mentais e guiá-la de volta ao seu estado original de bem-aventurança infinita e consciência pura. O Muni, um discípulo do famoso monge Digambar Acharya Vidyasagar, simplificou milhares de anos de processos antigos e os tornou acessíveis às pessoas comuns.

Lugares diferentes

Kiyawat disse que alguns dos eventos de ioga foram realizados nos últimos anos em locais históricos como o Forte Vermelho em Delhi, Taj Mahal, Fatehpur Sikri, Templo do Sol, Khajuraho e Forte Jhansi. “Durante os tempos difíceis da infecção pela COVID-19, o estilo de vida Arham emergiu como um raio de esperança, quando os maiores workshops de 10 dias do mundo foram realizados digitalmente para inspirar e transformar inúmeras vidas”, disse.

Muni Pranamya Sagar, um estudioso das línguas prácrito e sânscrito, dedicou 27 anos à prática do Arham Dhyan Yoga e realizou pesquisas científicas para preencher a lacuna entre gerações. A Fundação de Bem-Estar Social Om Arham, criada por ele em Mandsaur, Madhya Pradesh, em 2015, tem sido fundamental na promoção da forma de ioga entre os membros da comunidade Jain.

A fundação criou fundos como Beta Beti Shiksha Nidhi e Beta Beti Chikitsa Nidhi e reviveu o Syadvada Mahavidyalaya em Varanasi para estudos do Jainismo. Os dois Nidhis fornecem assistência financeira para educação a estudantes meritórios e assistência médica a crianças detectadas em condições críticas.

