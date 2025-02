O dinheiro não contado se recuperou do governo. Oficial em Udhagamandalam

O desapego do destacamento e a Diretoria de Vigilância e Anti -Corrupção, os Nilgiris, apreenderam ₹ 3,98.500 em dinheiro não contado de B. shajahan, assistente responsável, sub -registro II, em Udhagamandalam.

Durante uma verificação surpresa de veículos realizada em 31 de janeiro no governo de Junction da Faculdade de Artes, em Udhagamandalam, os funcionários, juntamente com o oficial de célula de inspeção do distrito, revisaram a bolsa Shajahan e recuperaram o dinheiro sem ser infantil.