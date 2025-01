O diretor brutalista Brady Corbet presta homenagem a Jeff Baena no Globo de Ouro

Num momento sentido durante o Globo de Ouro 2025, Brady Corbetdiretor de The Brutalist, prestou homenagem ao seu falecido amigo irmãos Jeffque morreu tragicamente poucos dias antes da cerimônia. A emocionante homenagem de Corbet chamou a atenção dos participantes e dos fãs, destacando as estreitas relações dentro da comunidade cinematográfica independente de Hollywood.

Aqui está o que sabemos sobre o tributo, a reação da indústria e o legado duradouro de Jeff Baena no cinema.

Brady Corbet manda lembranças para Aubrey Plaza após a morte de Jeff Baena

Em um momento emocionante no Globo de Ouro de 2025, o diretor Brady Corbet dedicou parte de seu discurso de aceitação a Aubrey Plaza, após a trágica morte de seu marido, Jeff Baena (via Pessoas).

Corbet, que ganhou o prêmio de Melhor Diretor por seu filme The Brutalist, expressou seu apoio a Plaza, dizendo: “Finalmente, esta noite, meu coração está com Aubrey Plaza e a família de Jeff.” Seu gesto acrescentou uma nota comovente a uma noite comemorativa.

Plaza, 40, estava programado para comparecer à cerimônia, mas desistiu após a morte repentina de Baena em 3 de janeiro. O médico legista do condado de Los Angeles teria considerado a morte de Baena um suicídio.

A trágica notícia chocou Hollywood e muitas estrelas e colaboradores enviaram suas condolências. Plaza e Baena estavam juntos desde 2011 e se casaram em 2021. O casal colaborou frequentemente em filmes, incluindo Life After Beth e The Little Hours, consolidando sua parceria profissional e pessoal.

O reconhecimento de Corbet não foi a única demonstração de apoio que Plaza recebeu. Nos dias que se seguiram à morte de Baena, várias celebridades se manifestaram publicamente. Julia Fox comentou na última postagem do Plaza no Instagram e escreveu: “Enviando muito amor para você”. Selma Blair escreveu: “Não há palavras que possam explicar este momento doloroso. “Apenas amor e força.” Alison Brie, uma das colaboradoras mais frequentes de Baena, fez uma homenagem no Instagram Stories.

Baena deixou uma marca duradoura no cinema independente com sua mistura de comédia negra e histórias emocionantes. Seus trabalhos notáveis, como I Heart Huckabees e Joshy, mostraram seu estilo distinto como cineasta. Apesar do sucesso, Baena manteve-se discreto, muitas vezes trabalhando com colaboradores próximos, incluindo Plaza.

Embora Plaza permaneça fora dos olhos do público, seus colegas deixaram claro que a indústria do entretenimento a apoia durante este momento difícil. De acordo com correio diário Adam Pally, outro amigo do casal, compartilhou sua própria homenagem, dizendo: “Meu coração está partido pelo meu amigo Aubrey e pela família Baena”.