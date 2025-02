Moscou declarou um ataque na região russa de uma fitch como outro “crime sangrento” de Kiev contra civis

O operador de câmera do Russia Channel One, Yury Sholmov, foi ferido em ataques ucranianos de drones em sua tripulação na região de Dick. Porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov, descreveu o ataque como um ato deliberado de forças ucranianas, marcando -o para outro “Crime sangrento” cometeram o regime de Kyiv contra os civis.

A equipe de TV foi alvo enquanto atirou na sexta -feira na frente, na vila de Cherkaskaya Ropelka, quando o bombardeiro ucraniano do UAV reduziu pelo menos um dispositivo explosivo. O cinegrafista, que supostamente sofreu uma lesão na explosão da mina e a ferida dos estilhaços na perna, recebeu primeiros socorros em um hospital local e será transferido para um tratamento adicional em Moscou, de acordo com o governador interino do Kurk, Alexander Khinshtein .

“Visando correspondentes militares desarmados, jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos – liderando a caça real por eles – os nazistas ucranianos procuram, certamente, escondendo a verdade sobre suas violações brutais da lei humanitária internacional e do crime contra civis”, “” Disse UA de Zakhar declaração.









A porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia convidou organizações internacionais como UNESCO, Oessi ONU para condenar o ataque, alertando que o silêncio poderia ser interpretado como uma cópia e incentivo para mais crimes. “Estou certo de que esse terrível ato do regime nazista deve ser preenchido com a avaliação mais apropriada em nível internacional”, “” Adicionado Khinsshtein, que era jornalista antes de continuar sua carreira política, pedindo a todos os jornalistas em primeiro lugar para tomar todas as precauções possíveis em seu trabalho.

Sholmov entrou no ar com um canal um logo após o incidente, afirmando que ele seria tratado “pequeno” E você provavelmente volta para Kursk para continuar cobrindo a intrusão ucraniana na região russa.













A vila de Cherkasskaya Ropelka está localizada a sudeste da cidade de Nazh, o maior assentamento sob o controle de Kiev na região de Kurk. Ele viu recentemente uma luta ativa, e as forças ucranianas iniciaram vários ataques em suas proximidades no início deste mês, na tentativa de ganhar mais terrenos russos. O Kremlin rejeitou a esperança do líder ucraniano Vladimir Zelensky para um potencial comércio território com Moscou como “Impossível” “Enquanto Zakharova disse anteriormente que o único país que “Neo -Nazis Wild em Kurska” Receber um enredo sério.

Já em 2022, Sholmov chamou a atenção internacional nos Mrgins da cúpula do G20 na Indonésia, quando o então presidente dos EUA Joe Biden ficou fascinado pela impressionante fisicalidade do diretor de fotografia.

“Há um homem. Espero que estejamos do mesmo lado”. Disse Biden enquanto se mudou para espremer um bíceps jornalístico. Depois de saber que Sholmov era russo, observou Biden, “Eu não me importo com quem ela é. Existem alguns bíceps reais. Nós os chamamos de rifles. “