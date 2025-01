O diretor de Twisters, Lee Isaac Chung, dirigirá o filme de ficção científica The Traveller

diretor de tornado Lee Isaac Chung irá dirigir O viajante para Skydance Media.

The Traveller é uma adaptação cinematográfica do romance homônimo de Joseph Eckert. O projeto está nos “estágios iniciais” no momento e a data de lançamento ainda não foi anunciada.

O que sabemos sobre O Viajante?

A linha de registro do Traveler está sendo mantida em segredo neste momento; no entanto, Prazo final descreve o filme como “um drama familiar íntimo que exponencialmente se torna uma vasta odisséia de ficção científica”.

O artigo acrescenta: “O romance explora a vida de Scott Treder, um técnico de biologia de 47 anos que começa a experimentar saltos involuntários no tempo”.

O roteiro do Traveller foi escrito por Justin Rhodes, enquanto Austin Everett (Aliens Abducted My Parents e Now I Feel Kinda Left Out) escreveu um rascunho anterior. David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Adam Rosenberg, Ashley Jay Sandberg e Rodney Rothman produzirão o filme.

Chung fez sua estreia na direção de longas-metragens em 2007 com Munyurangabo. Ela fez Lucky Life de 2010 e Abigail Harm de 2012 antes de fazer Minari em 2020. Minari rendeu a Youn Yuh-jung um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, enquanto também foi indicada para cinco outros prêmios: Indicações ao Oscar: Melhor Filme (Christina Oh), Melhor Diretor (Chung), Melhor Ator (Steven Yeun), Melhor Roteiro Original (Chung) e Melhor Trilha Sonora Original (Mosseri).

Depois disso, Chung fez Twisters, uma sequência de Twister de 1996, lançado em julho de 2024. Esse filme é estrelado por Glen Powell como Tyler Owens, Daisy Edgar-Jones como Kate Carter, Anthony Ramos como Javi, Brandon Perea como Boone, David Corenswet como Scott, Sasha Lane como Lily e muito mais.

Enquanto isso, Rhodes trabalhou no roteiro de Terminator: Dark Fate de 2019. Ele também escreveu dois episódios da nova série de antologia de animação adulta Secret Level para Amazon Prime Video.