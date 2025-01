O diretor do mal, Jon M. Chu, fornece atualizações sobre a cinebiografia de Britney Spears

Jon M. Chu forneceu uma atualização sobre o próximo Britney Spears filme biográfico.

Em agosto de 2024, foi anunciado que Chu havia sido escolhido para dirigir um filme biográfico sobre Britney Spears. O filme será baseado nas memórias de Spears de 2023, The Woman in Me, que foi publicado pela Gallery Books.

Chu dirigiu recentemente Wicked, estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande, junto com a próxima sequência, Wicked: For Good, com lançamento previsto para novembro de 2024.

O que Jon M. Chu disse sobre a cinebiografia de Britney Spears?

conversando com Entretenimento esta noitepor Entretenimento semanalChu disse que Spears estará “muito envolvida” no filme.

“Na verdade, ainda não comecei nada, mas ela estará muito envolvida nisso. “Tenho ideias e coisas, uma abordagem, mas é muito cedo”, disse.

Nenhum anúncio de elenco foi feito oficialmente ainda sobre quem interpretará Spears no filme.

“Eu vi todos os castings de fãs e sempre os mantenho em mente, porque talvez haja uma boa ideia por aí”, disse Chu. “Mas teremos que ver qual é o foco do filme antes de sabermos quem é o certo para ele.”

Chu também disse à Billboard: “Sou um grande fã de Britney. “Sou fã desde jovem e ela era jovem e foi um dos 12 artistas do Shrine Auditorium”, disse Chu. Painel publicitário Antes do Globo de Ouro. “É por isso que quero fazer justiça a ele e contar sua história corretamente. Mas veremos. “Estamos desenvolvendo isso agora e há um longo caminho a percorrer.”

Antes de fazer os filmes Wicked, Chu estreou na direção de longas-metragens em 2008 com Step Up 2: The Streets. Ele passou a dirigir Step Up 3D de 2010, GI Joe: Retaliation de 2013, Jem and the Holograms de 2015, Now You See Me 2 de 2016, Crazy Rich Asians de 2018 e In the Heights de 2021.

A data de lançamento da cinebiografia de Britney Spears de Chu ainda não foi anunciada.