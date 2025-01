O diretor executivo da Perplexity, Aravind Srinivas, está disposto a investir 1 milhão de dólares e seu tempo para “tornar a Índia novamente ser ótima” em IA

O diretor executivo da Perplexity, Aravind Srinivas, disse que estava disposto a investir 1 milhão de dólares e oferecer cinco horas de seu tempo toda semana para ajudar uma equipe a treinar modelos fundamentais e torná -los de código aberto, para que a Índia seja novamente “ótima novamente” em IA.

“Estou disposto a investir 1 milhão de dólares pessoalmente e 5 horas por semana do meu tempo no grupo de pessoas mais qualificadas que podem fazer isso agora para tornar a Índia novamente no contexto da IA. Considere isso como um compromisso que não pode ser revertido. A equipe deve estar tão preparada e obcecada quanto a equipe Depseek e precisa abrir o código -fonte dos modelos licenciados do MIT ”, disse Srinivas em um post X em 22 de janeiro.

Ele disse que investiria 10 milhões de dólares a mais se o R1 de Deepseek pudesse ser superado em todos os pontos de referência.

Srinivas anteriormente elogiou a capacidade de alcançar marcos tecnológicos, como o treinamento de modelos de IA sem gastar muito dinheiro. Ele ressaltou que essa era uma qualidade que Elon Musk admirava.

“Eu acho que isso é possível para a IA, dadas as recentes realizações da Deepseek. Portanto, espero que a Índia mude sua posição de querer reutilizar modelos de código aberto e, por outro lado, tentar desenvolver músculos para treinar seus modelos que não são apenas bons para idiomas indicos, mas também são globalmente competitivos em todos os pontos de Referência ”, disse o CEO da Perplexity em uma publicação X em 21 de janeiro.

A Deepseek é uma startup chinesa de IA, cujo modelo R1 lançado recentemente sob a licença Open MIT excedeu o OpenAI O1 em vários pontos de referência, de acordo com a empresa. O recente lançamento da empresa promoveu os tecnólogos da IA ​​a se perguntarem se modelos sofisticados podem ser criados a custos muito mais baixos.

“A Índia deve mostrar ao mundo que é capaz de alcançar um feito semelhante ao ISRO para a IA”, disse Srinivas.