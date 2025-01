O discurso político do governador de Kerala destaca o foco do governo do LDF no bem-estar social, infraestrutura e consolidação fiscal

O governador de Kerala, Rajendra Vishwanath Arlekar, em seu primeiro discurso político à Assembleia Legislativa de Kerala na sexta-feira (17 de janeiro de 2025), que marcou o início da sessão de orçamento, procurou reafirmar a declaração do governo da Frente Democrática Esquerda (LDF) liderada pelo PCI (M). políticas de bem-estar social, consolidação fiscal face a “recursos limitados” e desenvolvimento sustentável e resiliente às alterações climáticas.

No seu discurso de duas horas na Câmara, Arlekar reiterou o compromisso do governo em construir ‘Nava Keralam’, apesar das restrições impostas pelos recursos limitados. O discurso político expressou “séria preocupação” com a tensão de liquidez enfrentada pelo Estado devido à diminuição da proporção das transferências fiscais da União. Ele instou o governo da União a ter uma “visão positiva e encorajadora” sobre os esforços de Kerala para aumentar o investimento de capital para construir “infra-estruturas de alta qualidade”.

Enfatizando uma “visão dos cidadãos em primeiro lugar”, o discurso político destacou os esforços do governo para o desenvolvimento abrangente de sectores-chave, incluindo a agricultura e sectores afins, gestão de desastres, saúde, educação, energia e indústria.

Num contexto de incidência recorrente de calamidades naturais e de conflitos entre humanos e animais selvagens, o governo pretendia renovar os planos de gestão de desastres a nível estadual, distrital e local, disse Arlekar. As propostas para 2025-26 incluem o desenvolvimento de planos de acção em matéria de calor a nível das agências locais, tendo em conta o aumento das temperaturas.

Áreas de impulso

Expansão de unidades de atendimento domiciliar e serviços de telemedicina para atendimento a idosos, estabelecimento de sete centros de excelência em diferentes aspectos do ensino superior como parte dos esforços para posicionar Kerala como um centro educacional global e planos para um Summit Global Invest Kerala 2025 em Kochi, no mês de fevereiro, por apresentar o ecossistema favorável ao investidor do Estado, com destaque no discurso político.

O governo pretende impulsionar os esforços para revitalizar o sector agrícola e aumentar o rendimento dos agricultores, observou o discurso político. Medidas para reduzir as perdas pós-colheita na agricultura, políticas inovadoras e colaboração em investigação nos sectores da pecuária e das pescas, e a expansão do seguro leiteiro fazem parte dos planos para 2025-26, observou o discurso político.

Como parte dos esforços do Estado para utilizar 100% de energia renovável até 2040, o governo planeia organizar a Cimeira Mundial sobre Hidrogénio Verde e Energia Renovável em Kochi, em Março de 2025. A cimeira destina-se a posicionar Kerala como “a capital da energia verde de Índia”. e um importante centro de exportação de energia verde”, dizia o discurso político.

Arlekar reiterou a intenção do governo de formular uma política hídrica abrangente para a gestão integrada dos recursos. O governo também esperava obter fundos centrais para desenvolver barragens polivalentes para controlo de cheias, abastecimento de água potável e produção de energia.

Ele também enfatizou os planos do governo para soluções inovadoras baseadas na tecnologia para impulsionar o turismo “que equilibrem o crescimento com a gestão ambiental”.

Na frente das finanças estatais, o discurso político limitou-se em grande parte a repetir a posição declarada do governo estadual sobre as políticas centrais. O governo permanece “firme no cumprimento das promessas feitas ao povo”, apesar dos obstáculos colocados pela “cessação da compensação do GST e dos subsídios por quebra de receitas, juntamente com condições restritivas em esquemas patrocinados centralmente e novas restrições à dívida.