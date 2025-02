O distrito de Tirunelveli terá 31 ‘Mudhalvar Marunthagam’; O trabalho de viaduto de Kulavanigarpuram provavelmente começará em breve, diz o chefe da TIDCO

O distrito está pronto para obter 31 ‘Mudhalvar Marunthagam’ (farmácia do ministro principal), que venderá medicamentos genéricos a um custo subsidiado.

O presidente da reunião de revisão realizada aqui na quinta -feira, o diretor de Tamil Nadu Industrial Development Corporation Limited (TIDCO) e o oficial de monitoramento distrital Sandeep Nanduri, disse que o distrito teria 31 farmácias do ministro principal para vender medicamentos genéricos a uma taxa subsidiada.

Ele disse que os pobres urbanos vivem em um governo não -objetável Poramboke As terras receberiam um patta após a pesquisa de vencimento que Tahsildar e o oficial da Divisão de Renda em questão. Portanto, foram revisadas as inspeções do site para dar pernas às pobres famílias urbanas.

Os microônibus que serão operados por meio de áreas até agora descobertas, progressos feitos na aquisição de terras para o desvio de Tirunelveli oeste, trabalhos prolongados em Bothmudram Bypass, Construção do Hospital do Governo de Bothamudram, edifícios adicionais que aparecem no Hospital Medicine Tirunelveli e Groyne e a carta de peixe discutiu o centro em Kooduthaazhai e Koottapuli com funcionários interessados ​​que explicaram sobre o trabalho concluído até agora.

A partir do trabalho na passagem elevada na crise de Kulavanigaram, anunciada pelo primeiro -ministro MK Stalin durante sua recente visita na tentativa de atender à demanda por dados longos, ele ainda não começou, o Sr. Sandeep teve discussões com as discussões com funcionários com funcionários com funcionários. do Departamento de Estradas para começar a trabalhar em uma data antecipada.

As iniciativas especiais do governo, incluindo ‘Mahalir Urimai Thogai’, ‘Puthumai Penn’, os esquemas ‘Naan Mudhalvan’ e as ações tomadas nos pedidos recebidos na célula especial do ministro principal do distrito foram revisados ​​na reunião.

Sandeep, que visitou alguns dos lugares, incluindo o Nellai Supermarket Complex, Vannarpet, Kulavanigarpuram e o KTC Nagar, onde as farmácias do ministro principal abrirão, eles revisaram os preparativos, as instalações criadas nas lojas e a quantidade de medicamentos para ser armazenado nesses lugares.

O oficial de renda do distrito de M. Suganya, comissário da NO SUKHAPUTRA CORPORATION, colecionador de colecionador (treinamento) Ambica Jain, diretora da Agência de Desenvolvimento Rural do distrito de Saravanan, estava presente na reunião de revisão.