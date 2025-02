O DKI DPRD solicita a eficiência do orçamento para não perturbar o recreio-kunker

Yakarta, Viva – O Presidente da Comissão DPRD da DKI Jacarta A, Inggard Joshua, solicitou que a eficiência orçamentária de acordo com a administração do governo central não interfira em três coisas importantes, a saber, a visita ao trabalho (Kunker) e a supervisão dos regulamentos regionais.

Inggard transmitiu isso em uma reunião de coordenação sobre a implementação da instrução presidencial número 1 de 2025 com relação à eficiência das despesas na implementação do APBN e APBD do ano fiscal de 2025 no edifício DKI Jakarta DPRD, na quarta -feira, 5 de fevereiro, em 5 de fevereiro de 2025.

“Estamos conversando com a comunidade, sobre o problema de supervisão da regulamentação regional para não diminuir. Portanto, é claro, o intervalo porque se torna os materiais que compilamos o APBD”, disse Inggard na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025 .

 Apresentação das opiniões da WTP do BPK RI ao governo provincial de DKI Yakarta no edifício DPRD.

Inggard disse que o governo regional (PEMDA) seguiu os regulamentos do governo central. No entanto, ele considerou que a implementação da instrução presidencial número 1 de 2025 sobre a eficiência do orçamento teria um impacto nos fundos de participação nos lucros recebidos pelo governo local.

“Mas isso não é urgente, mas isso foi calculado desde o início. Portanto, isso deve prever desde o início na preparação do orçamento para mudanças de 2025 e o orçamento de 2026”, disse ele.

Na mesma ocasião, o membro da Comissão DPRD de Dki Jakarta A, Fuadi Lutfi, também esperava que três coisas importantes para servir a comunidade não fossem expostas à eficiência orçamentária. Porque, ele disse, os membros do DPRD devem ser realizados em contato com os moradores.

“Portanto, esperamos que, em termos de eficiência orçamentária, ela não seja direcionada lá, porque a função de controle que queremos fazer o máximo possível. Para que todas as atividades do conselho que sejam cruzadas com a comunidade possam ser transportadas de uma maneira ideal. Fuadi disse.

Ele disse que o DPRD da Yakarta também encontraria soluções para aumentar o orçamento de Yakarta, uma das quais melhoria o gerenciamento de ativos.

“Isso é para garantir que os ativos considerados improdutivos, ativos que foram mal usados ​​ou tenham sido ruins.

Para obter informações, o Presidente Prabowo Subrinto reduziu o orçamento desnecessário no APBN e APBD 2025, para que o estado possa economizar RP306,69 bilhões. Isso é estabelecido no número 1 da Instrução Presidencial (INPRES) de 2025, que contém a eficiência das despesas estaduais na implementação de APBN e APBD para o ano fiscal de 2025.

A emissão da INPress 1/2025 é destinada aos ministros do Gabinete Vermelho e Branco, o comandante da TNI, o chefe da polícia nacional, o procurador -geral, os chefes de instituições governamentais que não são ministério, os líderes da Secretaria das Instituições do Estado , governadores e regentes ou prefeitos.

“A eficiência do orçamento do estado para o orçamento de 2025 é de 306,69 bilhões de rp”, citado na entrada emitida pelo Presidente Pabowo na quinta -feira, 23 de janeiro de 2025.

As economias foram realizadas revisando cada um dos orçamentos de despesas no Ministério/Instituição (K/L) de RP 256,1 bilhões e o fundo de transferência para a região (TKD) de RP 50,59 bilhões. Enquanto isso, o presidente Prabowo também instruiu todos os ministros e líderes institucionais a identificar o Plano de Eficiência de Despesas K/L de acordo com o valor determinado pelo Ministro das Finanças.