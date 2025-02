O Doge de Trump afirma ser de US $ 1 bilhão economizado em programas cancelados dei

Um total de 104 contratos em 30 órgãos federais foram concluídos, informou o guarda de eficiência do governo

O Ministério do Governo dos EUA (DOGE), criado pelo presidente Donald Trump, e liderou Tesla e o diretor executivo da SpaceX, Elon Musk, anunciou que conseguiu economizar mais de US $ 1 bilhão, graças à remoção do contrato relacionado a Diversidade, igualdade e inclusão (DEI).

Na sexta -feira, a agência anunciou a repartição da economia do governo federal através da conta oficial X. O índice publicado declara 30 órgãos federais, afirmando que 104 contratos com “O valor do teto” De mais de US $ 1,2 bilhão, é eliminado como parte do movimento de Trump da iniciativa de remoção de DEI.

Doge foi proposto inicialmente durante a campanha presidencial de Trump no verão passado e mais tarde foi fundada como Comissão Consultiva Presidencial. Apesar do nome, a agência não é um departamento executivo federal permanente, mas um órgão temporário dedicado à redução do consumo do estado, cujo objetivo principal é reduzir até dois trilhões de consumo federal até julho de 2026.

No início desta semana, a nova agência afirmou que foi capaz de reduzir seu consumo federal em cerca de US $ 1 bilhão por dia a partir de 29 de janeiro, devido a uma parada efetiva “Contratar pessoas para posições desnecessárias, excluir Dei e interromper os pagamentos irregulares a organizações estrangeiras”.

A Casa Branca alimentou o programa DEI dentro do governo federal, porque Trump assumiu seu dever em 20 de janeiro. No primeiro dia no Salão Oval, o Presidente assinou ordens que responderam à proteção de indivíduos trans e aboliram as iniciativas DEI, descrevendo seus esforços como uma mudança para o fim de uma tentativa “Uma raça de engenheiro social e gênero em todos os aspectos da vida pública e privada”.

Na semana passada, o presidente assinou uma proibição de comando executivo “Ideologia radical de gênero” No Exército dos EUA, apontando que os membros do serviço devem aderir às condições padrão físicas e mentais para o serviço.