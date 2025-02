O DPR pergunta a eficiência do orçamento que não termina na demissão, as demissões canceladas pela RRI canceladas

Yakarta, vivo – A Comissão VII da Câmara dos Deputados declarou que a política de eficiência orçamentária realizada pelo governo do Presidente Pabowo Subianto contra os ministérios e instituições não deve levar à demissão dos funcionários. Isso inclui taxa independente e funcionários.

Isso foi transmitido pelo vice -presidente da Câmara dos Deputados VII Avita Fursnty quando ele mantinha uma audiência com uma agência de transmissão pública (LPP) TVRI e LPP RRI, no complexo do Parlamento, Yakarta, na quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025.

A confirmação de Evita ao mesmo tempo respondeu à questão do funcionário que foi demitido o impacto da eficiência orçamentária.

Os legisladores encarregados do setor de transmissão para que os chefes da TVRI e RRI não desviem os funcionários. Portanto, os funcionários demitidos podem voltar ao trabalho e vencer.

“Então, se houver um funcionário de ‘habitação’, isso significa que você viola o acordo”, disse Evita.

 Membro da DPR Avita Nurmanty.

Evita disse, a reestruturação que ele adicionou novamente ao orçamento bloqueado não deve interferir no orçamento das despesas dos funcionários. Portanto, não permite que os cortes no orçamento sejam realizados em questões relacionadas ao bem -estar do público em geral.

Enquanto isso, o diretor -gerente da LPP, TVRI Magnetales, disse que não haveria mais políticas que decidissem o emprego ou “dispararem” seus funcionários.

Ele disse que isso seria transmitido a todos os líderes regionais da estação de TVRI, para que seus funcionários pudessem voltar ao trabalho e vencer.

Foi revelado que havia cerca de 100 contribuintes ou jornalistas independentes que foram “demitidos” devido à eficiência, de um total de 402 contribuintes.

“De fato, isso só acontece nas regiões. Se não houver nada no centro. Não fazemos nada relacionado a subcontratação, motoristas, guardas de segurança, não existe. Então, está na área”, disse Mean.

De acordo com o ICAN, o diretor da LPP, Rri I Hendrasm, disse que seu partido decidiu eliminar demissões com seus contribuintes. Ele também pediu a cada chefe da unidade de trabalho da RRI mais criativo para superar os cortes no orçamento.

“Porque ainda existem publicações que podem ser usadas para financiar os contribuintes, por exemplo, viagens oficiais”, disse Hendrasm.