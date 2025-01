O DPR tem uma tarefa importante para fortalecer o treinamento e entre

Yakarta, vivo – O presidente Prabowo Subianto iniciou a presença das super participações das empresas estatais (Bumn) BPI e Antara. A presença dessa nova instituição exige regulamentos através da revisão da lei do Bumn que o governo e o DPR estão realizando.

Considera -se que o DPR possui a tarefa de integrar empresas estatais na agência de investimentos de Nusontara Inversiona, Anagata Nusantara (BPI e Antara). Além disso, a Lei Número 19 de 2003 em relação ao Bumn tem mais de 20 anos e não concorda com as condições atuais.

Esse esforço de revisão é uma etapa estratégica para aumentar a eficiência, a competitividade e a transparência das empresas estatais no meio da dinâmica da economia global.

“Acho que o DPR está interessado em garantir que haja controle sério”, disse o pesquisador do Parlamento da Indonésia (formappi) Lucius Karus, quarta -feira (1/29).

Segundo ele, a função de DPR como uma instituição de supervisão deve ser apresentada. A formação e entre Lucius disse que deve ser tão aspirado quanto Pabowo, a saber, como um ar fresco para a economia.

Não saia, disse a formação e interrompeu entre aqueles que desejam recitar. Portanto, a formação de instituições que devem trazer ar fresco para a economia nacional é prejudicada.

“Existe uma opção importante para o DPR”, disse Lucius.

Espera que o DPR execute a função de supervisão com plenário na formação e entre. Portanto, você pode evitar o potencial dos vazamentos orçamentários e poder fazer com que as super participações do Bumn tragam o máximo de benefícios para as pessoas.

A supervisão é muito importante nesse esforço de integração. O DPR deve garantir uma escolta completa do programa do presidente Pabowo.

“Mas não apenas Doang Gimik deve ser uma supervisão clara e os resultados”, disse Lucius.

O observador de empresas de propriedade do Estado (Bumn) Herry Gunawan também alertou que o projeto da lei de Bumn (projeto de lei) que estava sendo escrito pelo Parlamento da Indonésia não impediu o papel e a função e entre o futuro. A revisão deve fortalecer o treinamento e entre as 7 instituições de otimização de ativos.

“Deve depender da gravidade do governo para apresentar a administração de uma série de empresas estatais a favor e entre o desempenho da economia nacional”, afirmou.