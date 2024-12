O DPR vai convocar diversas empresas estatais devido aos frequentes conflitos territoriais com a população

Jacarta, VIVA – O presidente da Comissão II do RI DPR, Rifqinizamy Karsayuda, disse que seu partido pedirá permissão à liderança do conselho para convocar várias empresas estatais, a fim de resolver a disputa de terras. Porque muitas vezes surgem conflitos entre fundos empresariais estatais e a comunidade.

Segundo o político Nasdem, os conflitos agrários entre o povo e o sector privado tendem a ser resolvidos. Contudo, os conflitos agrários entre a sociedade e o Estado através das empresas estatais são bastante difíceis de resolver.

“Também temos vergonha, o Estado quer fazer cumprir a lei enquanto partes do próprio Estado não a obedecem”, disse Rifqinizamy no Complexo Parlamentar, Senayan, Jacarta, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

Rifqi explicou que as empresas estatais suspeitas de terem conflitos agrários frequentes incluem empresas estatais que operam em plantações, sectores florestais ou outras empresas estatais que possuem muitos activos fundiários.

Enfatizou-se que os conflitos que geralmente ocorrem ocorrem quando uma empresa estatal constrói um edifício que afirma estar em terras comunitárias porque o processo de propriedade não foi concluído.

Além das empresas estatais, disse ele, os ministérios ou agências governamentais muitas vezes passam por situações semelhantes. Normalmente, disse Rifqi, existem terras comunitárias que são contadas como terras ministeriais ou institucionais porque o processo de medição não é exaustivo.

“Ao registar os bens no Ministério das Finanças, alegou-se que esses terrenos individuais ou privados pertenciam ao Ministério, embora não houvesse provas, nem certidões ou qualquer outra coisa. verificação cruzada colocá-lo na lista de bens do Estado”, explicou.

Além disso, segundo ele, os problemas agrários entre as empresas estatais ou o governo e o povo tornam-se um problema quando as pessoas querem vender as terras. Os compradores, disse ele, estavam relutantes em comprar devido à situação pouco clara do terreno.

“Bom, acho que estas coisas estão relacionadas com a administração do Estado, a nossa administração fundiária, que temos que melhorar no futuro”, acrescentou.