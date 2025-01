O Dr. Richard Lee negou os convertidos para encontrar a sensação: não é uma questão de prestígio!

Yakarta, vivo -O famoso médico de beleza, Richard Lee, voltou ao foco do público depois de enfatizar que sua decisão de abraçar o Islã puro era baseado em crenças e não apenas em buscar popularidade ou sensação.

Leia também: Os protestos de Richard Lee em meio a cuidados com a pele, Ustaz Derry Sulaiman: I’m Allah

Em seu podcast pessoal, Richard Lee negou firmemente a acusação de que ele se converteu para aumentar sua popularidade.



Leia também: Não apenas para a igreja e enfermagem, Richard Lee ainda celebra o Ano Novo Chinês, apesar de ser chamado de convertido

“Muitos dizem que sou um convertido porque só ganho dinheiro, procurando atenção, procurando prestígio daqui. Quero enfatizar aqui, não estou procurando prestígio ou sensação”, disse ele.

O médico que sabe que explica sem arredores que, se de fato o objetivo é encontrar sensação e lucros, ele poderia ter feito isso por um longo tempo.

Leia também: Chamado de convertidos por 2 anos, Richard Lee ainda foi pego na igreja e comemorou o Natal

“Se você diz que se torna para encontrar prestígio, por dois anos eu fiz login e fiz um evento enorme”, continuou Richard Lee.

https://www.youtube.com/watch?v=bkee2xfbs7e

Segundo ele, a decisão de se converter é uma viagem de vida muito pessoal. Ele espera que essa decisão possa inspirar outras pessoas a encontrar a verdade e o significado da vida.

“Não sei se no futuro farei isso pelas coisas, então talvez inspire as pessoas porque nunca sabemos disso”, disse ele.

Anteriormente, Ustaz Derry compartilhou o momento em que ensinou Richard Lee Dhikr usando contas de oração. Ele também declarou uma oração para que Richard Lee pudesse ser Istiqamah para realizar sua religião.

“Bismillah, feliz notícias … Yuk, oramos pelo Dr. Richard Lee em Fé e Islã! Takbir! Hidayah está exausto”, escreveu Ustaz Derry.

Além disso, muitos usuários da Internet suspeitavam que o movimento do Dr. Richard Lee, que agora é muçulmano reduzir toda a controvérsia sobre cuidados com os cuidados com os cuidados com a pele que ele havia feito.

 Dr. Richard Lee Foto: YouTube dr. Richard Lee, Marte

“UStaz, é como as suposições que eu li em uma das contas, ele registra (converte) porque cobre os distúrbios no mundo dos cuidados com a pele. O Istiqamah” “” “,” “ Ele escreveu um estagiário.

Ustaz Derry explicou então que Richard Lee havia realizado duas orações de Shahada há dois anos. Ele próprio testemunhou durante a procissão sagrada.

“A sessão foi registrada em 2 anos. Eu sou o único: “Ustaz Derry respondeu.