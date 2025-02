O drama romântico desencadeia a repressão dos cineastas iranianos

Uma pessoa tem uma foto dos diretores Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeha, o dia do filme “My Favorite Bolo” (“Keyke Mahboobe Man”) no 74º Festival Internacional de Cinema de Berlinale em Berlim em Berlim. Arquivo | Crédito da foto: Reuters

Um drama romântico sobre um casal de idosos que compartilha uma noite juntos para escapar de sua solidão alcançou seus diretores iranianos com posições legais e pressão para interromper sua libertação internacionalmente.

O filme para se sentir bem chamado Meu bolo favorito Ele foi elogiado no circuito do festival e apareceu nos cinemas em mais de uma dúzia de países no final de 2024.

Com análises favoráveis ​​da Assembléia e lançamentos internacionais mais esperados nas próximas semanas, Teerã Maryam Moghadam e Behtash Sanaeha sediodicamente enfrentam uma crescente intimidação das autoridades iranianas.

“Eles querem que paremos o filme em diferentes países”, disse Sanaeha. Depois que as forças dos guardas revolucionários agrediram seu escritório em 2023, o casal foi acusado de “propaganda contra o regime”, “espalhando liberdade e prostituição” e a ruptura da lei islâmica com “vulgaridade”.

Outros diretores iranianos aclamados de Jafar Panahi a Mohammad Rasoulof, que fugiram do Irã no ano passado, enfrentaram uma pressão semelhante.

Sutil e emocionante, Meu bolo favorito Ele desafia as regras estritas de censura do Irã com sua interpretação íntima da vida cotidiana, algo que o casal do diretor sabia que era um risco.

“Desde o início, sabíamos que eu teria consequências para nós”, continuou Sanaeha. “Não apenas Maryam e eu … os atores estão agora em julgamento, assim como nós, com menos posições, mas estão no mesmo caso”.

O filme toca muitas questões sensíveis para o regime islâmico do Irã, retratando um casal que se lembra da vida antes das restrições sociais trazidas após a revolução de 1979.