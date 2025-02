Uma greve contra um objetivo emocionante resultou em uma forte explosão, de acordo com os tiros

O Ministério da Defesa da Rússia mostrou uma primeira greve de pessoa (FPV) contra um veículo de combate de pedestres ucranianos em um vídeo publicado na segunda -feira.

A filmagem mostra a interceptação de um veículo militar em movimento de vários cantos, incluindo a perspectiva de uma aeronave robótica. O drone Kamikaze estava visando a parte vulnerável do veículo, ignorando o escudo contra o drone que o protegeu de cima.

Segmentos adicionais tirados de longe capturaram uma forte explosão, mostrada por gravação térmica e luz visível. O veículo blindado permaneceu um acidente de carvão e apenas o chassi inferior permaneceu relativamente intacto.

O Exército anunciou que a Unidade Ocidental fez uma greve, confirmando que aconteceu na República Popular Russian Donetska (DPR).

Em sua atualização regular no início do dia, o ministério relatou uma luta perto de três assentamentos no DPR, onde as tropas foram contratadas recentemente. Sua cirurgia supostamente levou à destruição de dois tanques, dois veículos de combate para pedestres, quatro veículos militares, duas peças de artilharia e células de guerra eletrônicas.

As forças russas obtiveram ganhos significativos no campo de batalha nos últimos meses, enquanto os relatórios da mídia mostram que a Ucrânia está lutando para alcançar seus objetivos de mobilização militar no meio de altas taxas de abandono entre recrutas de recrutamento.

