O Economista Nobel alerta sobre o risco de políticas de Trump causando estagflação

O economista vencedor do Prêmio Nobel Joseph Stiglitz marcou importantes preocupações com a economia sob o presidente Trump, alegando que as políticas flutuantes colocam a nação em risco de estagflação.

“O risco é o pior de todos os mundos possíveis: uma espécie de estagflação”, disse Stiglitz, que atuou como presidente do Conselho de Consultores Econômicos do ex -presidente Clinton. O guardião.

Ele disse que a mudança de taxas fará com que as empresas questionem a loja e baseie suas fábricas no meio de um futuro incerto.

“Se você é corporativo nos Estados Unidos ou na Europa, acha que tem um mercado global ou só tem um mercado europeu? Onde suas fábricas localizam? perguntado.

Stiglitz disse que os Estados Unidos se tornaram um “lugar aterrorizante para investir” devido ao inesperado abandono de contratos governamentais e acordos comerciais, incluindo oAcordo Econômico dos Estados Unidos-México-CanadáNegociado por Trump durante seu primeiro governo.

Em seu primeiro mês no cargo, o presidente assinou com 25 % de tarifas no Canadá, 25 % de tarifas no México, mas depois adiou a ação após sua vontade de fazer cumprir suas estratégias de segurança nas fronteiras sugeridas.

Ele também aprovou um estudo sobre tarifas recíprocas propôs a países que, de acordo com aqueles que colocaram políticas injustas.

Stiglitz e outros, incluindo o ex -secretário do Tesouro Larry Summers, disseram que o comandante em chefe está fazendo o movimento errado.

“Quase todos os economistas concordam que as tarifas aumentarão os preços. Quanto os preços aumentarão é um pouco afetado pela magnitude da apreciação da taxa de câmbio, mas todos os economistas pensam que o alcance da apreciação da taxa de câmbio não estará perto o suficiente para compensar as tarifas. .

“Certamente você pode ver um cenário em que chegamos à estagflação: obtemos inflação e uma economia fraca. Não vejo uma economia realmente robusta, porque só vejo que a economia global sofre tanto por causa da incerteza que Trump posa.

Apesar das críticas, Trump disse que a dor a curto prazo vale o benefício das políticas comerciais reestruturadas.

“Esta será a Era de Ouro da América!” Trump escreveu na verdade social. “Haverá alguma dor? Sim, talvez (e talvez não!). Mas tornaremos os Estados Unidos ótimos novamente, e tudo valerá o preço a ser pago. Somos um país que agora está sendo executado com bom senso, e os resultados serão espetaculares! “

