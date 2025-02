O eleitor surge nas pesquisas da Assembléia Maharashtra e Delhi não é incomum

O aumento do número de eleitores durante as recentes eleições da Assembléia em Maharashtra e Delhi não é incomumente alto, de acordo com uma análise dos dados da Comissão Eleitoral.

O jato nos eleitores de Maharashtra tornou -se um tema de controvérsia depois que o líder da oposição no Lok Sabha, Rahul Gandhi, levantou a questão em uma recente conferência de imprensa. Em Maharashtra, entre as pesquisas de Lok Sabha realizadas em 19 de abril de 2024, e as eleições da Assembléia realizada em 20 de novembro de 2024, um período de 215 dias, houve uma adição líquida de 39,6 lakh de eleitores.

No entanto, entre as eleições da Assembléia de 21 de outubro de 2019 e as pesquisas de Lok Sabha em abril de 2024, um período de 1.642 dias, houve uma adição líquida de apenas 32,2 lakh de eleitores. “Por que a Comissão Eleitoral adicionou mais eleitores em Maharashtra em cinco meses do que em cinco anos?”

Tabela 1 | Número de eleitores registrados em várias eleições para a Assembléia e Lok Sabha em Maharashtra

Os dados mostram que a adição líquida de 39,6 lakh de eleitores em 215 dias não é incomumente alta. Entre as pesquisas de Lok Sabha em 20 de abril de 2004 e as eleições da Assembléia em 13 de outubro de 2004, um período de 176 dias, houve uma adição líquida de 29,5 lakh de eleitores. Uma análise semelhante de 2009, 2014 e 2019 mostra adições líquidas de 30 lakh, 27,2 lakh e 11,6 lakh de eleitores, respectivamente.

De fato, se os aumentos forem expressos como eleitores adicionados por dia, o contexto ficará mais claro. A adição líquida de 39,6 lakh de eleitores em 215 dias é equivalente a 18.434 eleitores líquidos adicionados por dia. Este número não está longe dos 16.782 eleitores líquidos adicionados por dia nos 176 dias de 2004. Uma análise semelhante para 2009 e 2014 mostra que foram adicionados 16.746 e 14.519 eleitores líquidos por dia.

Tabela 2 | Número de eleitores registrados em várias eleições para a Assembléia e Lok Sabha em Delhi

Em Delhi, entre as pesquisas de Lok Sabha em 25 de maio de 2024, e as eleições da Assembléia em 5 de fevereiro de 2025, um período de 256 dias, houve uma adição líquida de 3,9 lakh de eleitores. No entanto, entre as eleições da Assembléia de 8 de fevereiro de 2020 e as pesquisas de Lok Sabha em maio de 2024, um período de 1.568 dias, houve uma adição líquida de apenas 4,16 lakh de eleitores.

Assim como Maharashtra, os dados anteriores de Delhi também mostram que essas ondas nos eleitores por breves períodos não são incomuns. De fato, as adições líquidas muitas vezes foram muito maiores. Por exemplo, entre as pesquisas de Lok Sabha em 12 de maio de 2019 e as eleições da Assembléia em 8 de fevereiro de 2020, um período de 272 dias, houve uma adição líquida de 4,7 lakh de eleitores. Entre abril de 2014 e fevereiro de 2015, houve uma adição líquida de 6,02 lakh de eleitores. E entre dezembro de 2013 e abril de 2014, em apenas 127 dias, houve uma adição de 7,7 lakh de eleitores líquidos.

É intrigante adicionar um número significativo de eleitores durante os breves períodos entre duas eleições, enquanto as lacunas mais longas não resultaram em adições substancialmente mais altas. Mas o aumento dos eleitores durante as recentes eleições estaduais em Maharashtra e Delhi, durante um curto período, não é um novo fenômeno; Faz parte de uma tendência longa nesses estados.

As tabelas 3 e 4 fornecem dados para Jharkhand e Haryana. A partir das tendências observadas em Maharashtra e Delhi, nesses dois estados, os intervalos mais curtos entre as eleições resultaram em uma adição líquida menor de eleitores, enquanto os intervalos mais longos levam a adições a eleitores significativamente mais altos.

Tabela 3 | Número de eleitores registrados em várias eleições para a Assembléia e Lok Sabha em Jharkhand

Tabela 4 | Número de eleitores registrados nas eleições de imóvel e Lok Sabha em Haryana

Esses padrões contrastantes sugerem que a eficácia dos principais oficiais eleitorais designados para esses estados, a demografia populacional e os padrões de migração poderia influenciar significativamente as adições dos eleitores. Razões políticas como medidas de estar podem ajudar no mais alto registro de eleitores, mas isso requer um estudo mais profundo.