O elenco da quarta temporada da indústria acrescenta a estrela da história da Handmaid, nomeada para Emmy,

Ele Indústria O elenco da quarta temporada está crescendo como Jeff Sneider, da Insneider, informa que o Emmy indicou Max Minghella Ele está pronto para participar do programa para sua próxima temporada.

Minghella é mais conhecida por seu papel na aclamada série Hulu the Handmaid’s Tale e também apareceu na Rede Social, Babylon e Spiral, e agora está pronta para entrar no mundo acelerado da indústria da HBO.

O que mais sabemos sobre a quarta temporada da indústria?

Atualmente, muito não se sabe sobre a próxima quarta temporada da bem -sucedida série da HBO. No entanto, os clientes habituais da série Roger Barclay, Fiona Button, Fady Elsayed, Andrew Havill, Adam Levy, Indy Lewis, Conor MacNeill, Sarah Parish, Miriam Petche, Sagar Radia, Elena Saurel, Irfan Shamji e Trevor White provavelmente retornam para o show.

O setor estreou em 2020 e segue a história de um grupo de jovens graduados que competem por posições permanentes na PierPoint & Co., um prestigiado banco de investimentos em Londres. A série foi ramificada desde então, com três temporadas que cobrem as atividades de cada personagem.

A indústria é criada, escrita e produzida por Mickey Down e Konrad Kay. É produzido por Jane Tranter, Kate Crowther, Ryan Rasmussen e Rebecca Ferguson.

(Fonte: O Insneider)