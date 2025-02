O elenco de animais de Ben Affleck acrescenta Luis Gerardo Méndez e muito mais para thriller

NARCOS: O ator do México, Luis Gerardo Méndez, juntou -se a Ben Affleck no próximo thriller de crime da Netflix, intitulado Animais.

Além de estrelar, Affleck também dirigirá o filme de um roteiro de Connor McIntyre e Billy Ray. Enquanto outros detalhes sobre a característica permanecem em segredo, espera -se que se concentre no seqüestro. Está programado para filmar em Los Angeles.

Quem mais está no lançamento de animais?

Emilia Pérez e La Estrella trancaram Adriana Paz também se juntam ao projeto com Méndez. Os dois se juntarão aos vencedores de Emmy Gillian Anderson (Educação Sexual, Scoop) e Kerry Washington (os seis triplos, Django Unchained), com o candidato a Oscar Steven Yeun (Beef, The Walking Dead) também a bordo.

Affleck, juntamente com Matt Damon e Dani Bernfeldm, produzirá a característica do thriller do crime através da faixa de equidade do artista. Produtores adicionais incluem Brad Weston e Collin Creighton através de Makeready, com Michael Joe, Kevin Halloran, da Artists Equity, e Lucy Damon atua como produtores executivos.

Méndez, que fez sua estréia em Techno Boys da Netflix, é um ator mexicano que saltou para a reputação de estrelar o filme de comédia das trevas de 2013, The Noble Family. Recentemente, ele estrelou o filme de suspense, dirigido por Austin Peters Skincare, junto com Elizabeth Banks, Lewis Pullman, Michaela Jaé Rodríguez e Nathan Fillion.

Outros créditos de Méndez incluem Time Me, Half Brothers, Charlie’s Angels, Murder Mystery, Rebirth e muito mais. No lado da televisão, o ator estrelou o complexo, que o matou? Ele também apareceu na terceira temporada de Narcos: México como Victor Tapia.

Por outro lado, Paz é conhecido por seus papéis em Chupa, esta não é uma comédia, a roleta da morte, um mundo para Raúl, a rebelião, o coiote e muito mais.

Estão atentos a vir para futuras atualizações sobre animais.

(Fonte: Prazo final)