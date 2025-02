O elenco de Odyssey acrescenta Elliot Page, Himesh Patel e outros 2 ao filme cheio de estrelas de Christopher Nolan

Christopher Nolan’s A odisseia elenco Ele continua a aumentar sua lista de atores cheios de estrelas, com THR informando que Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin e Samantha Morton se juntaram ao elenco do filme.

Page explodiu no Super Usefole em Juno de 2007 e também estrelou recentemente na Academia da Netflix. Patel estrelou ontem de 2018 e também estrelou recentemente a franquia da HBO. Irwin apareceu em vários projetos, incluindo Rustin, Terceira Rock do Sun, da Vila Sésamo e da CSI. Morton é um ator indicado duas vezes para o Oscar e é mais conhecido por estrelar a serpente Queen de Starz.

Seus papéis são desconhecidos, como os de qualquer outra decisão de elenco na Odisséia, a partir de agora. Page, Patel e Irwin não estão alheios ao trabalhar com Nolan, e Page estrelou no início de Nolan em 2010, enquanto Patel apareceu no princípio de 2020. Irwin, enquanto isso, estrelou Tars the Robot, que apareceu brevemente em Interstellar.

O grupo se junta a um elenco que está absolutamente cheio de estrelas. Anteriormente, foi anunciado que Robert Pattinson, Matt Damon, Tom Holland e Anne Hathaway também estrelariam o próximo projeto. Recentemente, também foi anunciado que Benny Safdie se juntou ao elenco.

Os primeiros relatórios sugerem que Pattinson, Damon, Holland e Hathaway constituirão “os principais líderes” do filme. Lupita Nyong’o e Zendaya, que foram relatados recentemente que estavam no projeto, também terão funções de apoio até certo ponto, como Charlize Theron.

Também foi relatado que John Leguizamo se juntará ao filme de alguma forma.

O que sabemos sobre a Odisséia?

“O próximo filme de Christopher Nolan, The Odyssey, é um épico de ação mítica em todo o mundo usando a nova tecnologia de filmes IMAX”, disse Universal sobre o próximo filme. “O filme leva a saga fundamental de Homer para a IMAX Films, pela primeira vez e abre nos cinemas em todos os lugares em 17 de julho de 2026”.

A odisseia é um dos dois poemas épicos gregos antigos atribuídos a Homer, um poeta grego que também é credenciado como o autor da Ilíada e que é frequentemente visto como um dos autores mais influentes e importantes da história humana.

A odisseia segue a história do herói grego Odisseu, rei de Ithaca, enquanto viaja para casa após a guerra de Troia. Muerta, esposa de Odisseu, Penelope e seu filho Telemachus contêm vários pretendentes que competem pela mão de Penelope na ausência de Odisseu.

Acredita -se que a odisseia tenha sido escrita em algum momento do século VII ou XV aC. C. e é um dos trabalhos mais importantes da história literária.