O elenco de Odyssey acrescenta Jesse García e Yun Lee ao épico de Christopher Nolan

A odisseia elenco O dia continua o dia, com um prazo informando oficialmente que Jesse García e Yun Lee Ele estrelará o próximo épico de Christopher Nolan.

Semelhante aos anúncios de elenco anterior, os papéis de García e Lee são desconhecidos a partir de agora, sem informações reais sobre quem desempenhará quem ainda está. Garcia é conhecido por seus papéis no drama independente de 2006 Quinceañera e, mais recentemente, estrelou em Flamin ‘Hot e mãe de 2023.

Will Yun Lee apareceu em inúmeros papéis e é mais conhecido por estrelar a série de carbono alterada da Netflix e o drama médico ABC The Good Doctor. Lee recentemente emprestou sua voz ao Blade Runner: Black Lotus, onde interpretou Joseph na dublagem inglesa do anime.

Quem mais está no elenco de Odyssey?

Os dois atores se juntam a um elenco absolutamente cheio de estrelas. Anteriormente, foi anunciado que Robert Pattinson, Matt Damon, Tom Holland e Anne Hathaway estrelariam o próximo projeto. Também foi anunciado que Benny Safdie se juntou ao elenco, assim como Jon Bernthal.

Lupita Nyong’o também estrelará o filme, assim como Charlize Theron. Recentemente, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin e Samantha Morton também foram escolhidos no filme.

Os primeiros relatórios sugerem que Pattinson, Damon, Holland e Hathaway constituirão “os principais líderes” do filme.

“O próximo filme de Christopher Nolan, The Odyssey, é um épico de ação mítica em todo o mundo usando a nova tecnologia de filmes IMAX”, disse Universal sobre o próximo filme. “O filme leva a saga fundamental de Homer para a IMAX Films, pela primeira vez e abre nos cinemas em todos os lugares em 17 de julho de 2026”.

A odisseia é um dos dois poemas épicos gregos antigos atribuídos a Homer, um poeta grego que também é credenciado como o autor da Ilíada e que é frequentemente visto como um dos autores mais influentes e importantes da história humana.

A odisseia segue a história do herói grego Odisseu, rei de Ithaca, enquanto viaja para casa após a guerra de Troia. Muerta, esposa de Odisseu, Penelope e seu filho Telêmaco contêm vários pretendentes que competem pela mão de Penelope na ausência de Odisseu.

Acredita -se que a odisseia tenha sido escrita em algum momento do século VII ou XV aC. C. e é um dos trabalhos mais importantes da história literária.

(Fonte: Prazo final)