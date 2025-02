O elenco de Robin Hood adiciona a série Game of Thrones ‘Are Bean to MGM+

O veterinário de Games of Thrones, Sean Bean, assinou oficialmente para se juntar ao Robin Hood Elenco para a próxima adaptação da série MGM+da história clássica em inglês. Isso marca o último projeto de televisão de Bean, já que ele estrelou a última temporada de Snowpiercer no ano passado. Ele recuperará o xerife de Nottingham, que é um vilão interpretado por Matthew MacFadyen no filme Ridley Scott 2010 e por Ben Mendelsohn no filme Otto Bathurst 2018.

A descrição oficial do personagem para o xerife diz: “Essa visão do xerife de Nottingham é única: um estadista, um estrategista e um construtor de Notados. Um pai amoroso, um político e primo do rei Henrique II. Navegue pelas marés perigosas do poder, enfrentando não apenas um fora da lei na floresta, mas também as ambições de Eleanor de Aquitaine e os barões normais que o cercam. Cunning and Pragmatic, é um homem que governa com uma mão de ferro, não por crueldade, mas uma crença inabalável que a lei, como os normais vêem, deve ser preservada.

Quem vai liderar o elenco de Robin Hood?

Robin Hood, da MGM+, será dirigido pelo ex -jogador de futebol Jack Patten, enquanto assumiu o papel principal do lendário herói popular. Isso marca a estréia de ação televisiva do ator australiano. Antes de estrelar o drama seguinte, ele estrelará a primeira vez que a ficção científica do thriller de ação com Alan Ritchson, Jai Courtney e Dennis Quaid.

Descrito como uma versão moderna da história popular clássica, a série 10 de episódios é escrita e produzida pelo John Glenn Showrunner e Jonathan English, e o último também atua como diretor. É produzido por Todd Lieberman para imagens ocultas, com Carly Elter e Nicole Bryant supervisionando o projeto. É uma produção da Lionsgate Television.

“Após a invasão normanda da Inglaterra, Rob, filho de um saxão florestal, e Marian, filha de um norte, se apaixonam e trabalham juntos para lutar por justiça e liberdade. À medida que Rob se levanta como o líder de um bando de bandidos rebeldes, Marian se infiltra no poder no tribunal, enquanto ambos trabalham juntos para frustrar a corrupção real e trazer paz à terra ”, diz o logline oficial.

