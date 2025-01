O elenco do diplomata 3ª temporada acrescenta Bradley Whitford, da West Wing

O vencedor do Emmy Bradley Whitford Award assinou oficialmente O diplomata O elenco da terceira temporada para a próxima parte do aclamado thriller político da Netflix. Isso ocorre após quase três meses desde que o programa retornou com sua segunda temporada de 10 episódios. A última parcela obteve uma nova qualificação certificada de 95% em tomate podre, com base em 44 revisões.

O elenco de Whitford o reunirá com o escritor de West Wing, Debora Cahn, e a co -estrela Allison Janney, depois de quase duas décadas desde que o drama da NBC concluiu suas sete temporadas. Ele está pronto para retratar um personagem recorrente, que é descrito como o primeiro cavalheiro do presidente de Janney, Grace Penn.

Quem está no elenco da terceira temporada de Diplomat?

O elenco dos diplomatas da terceira temporada contará com os membros do elenco que Keri Russell como Kate Wyler, Rufus Sewell, como Hal Wyler, David Gyasi como Austin Dennison, Ali Ahn como Eidra Park, Rory Kinnear como Nicol Troowbridge, Ato Essendoh, como Stuart, Como Stuart Heyford, Celia Imrie como Margaret Roylin, Michael McKean como William Rayburn, Nana Mensah como Billie Appiah, Miguel Sandoval como Miguel Ganon e muito mais.

A série é criada e produzida por Debora Cahn, que também trabalha como Showrunner. O drama político de alto risco é produzido por Russell, Janice Williams e Simon Cellan Jones, com a produção de Dan Toland. A próxima parte está atualmente em produção em Londres e Nova York. No momento, a terceira temporada ainda não tem data de lançamento alvo.

“A terceira temporada faz o conselho de xadrez”, disse Cahn em uma entrevista recente após a anunciada a renovação. “Na terceira temporada, Kate vive o pesadelo em particular que está conseguindo o que você quer.”

(Fonte: Prazo final)