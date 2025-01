O Emiss Killa é lembrado por Sanremo: “Eu prefiro dar um passo atrás”

O Emiss Killa desiste da participação no Sanremo Festival.

“Aprendi hoje com o jornal que fui investigado (apenas o Daspo foi anunciado para mim, que é um ato administrativo e não -calminal) e, se corresponder à verdade, será importante que a investigação realizará seu curso e O judiciário pode trabalhar em paz sem controvérsia ou pressão da mídia e circos ”, explica Killa Emis em histórias do Instagram.

“Depois de 15 anos de carreira, fiquei feliz em enfrentar meu primeiro Sanrem. Obrigado Carlo Conti por me querer, mas prefiro dar um passo atrás e não participar ”, diz ele.

“Acredito que tudo será resolvido o mais rápido possível, para o melhor, e espero poder enfrentar o festival no futuro em que a música é central, a capacidade de trazer minha música, falar apenas sobre isso e divertir Como deve ser este ano e como é certo para todos os artistas que decidem participar e participar da corrida. ”

História



“É muito perigoso entrar no estádio, mas pode cantar com segurança em Sanrem: em duas semanas de rapper Killa Ele entra na cena de Ariston com seus “demônios” enquanto é investigado por um promotor de Milão por uma associação criminal e foi atingido por um DASP que o proíbe de participar de partidas de futebol.

De fato, Daspo Quaestor, de Milão, Bruno Megale, fica no Emiss Killa, que queima eventos esportivos por três anos. O rapper, 35 anos, Emiliano Rudolf Giambelli “foi escrito no registro de suspeitos da” curva dupla “da investigação da Diretoria Distrital de Anti -Mafie sobre Assuntos Penais Ultl. Sobre a questão de 19 medidas preventivas e a azesteração de ambas as curvas em Milão ”.

Killa, um fã apaixonado de Rossoneri, seria identificado de acordo com a investigação, enquanto 14 outros ultrassom foram observados como gerente e teriam amizade com os irmãos Lucci e Fabiano Capezzo, com quem “gerencia Barberry em Monza”. Nas redes sociais, “fotografias esportivas com outros personagens que os investigadores estão considerando gangues perto de carabria, como Alfonso Cuturello e Antonio Favasuli”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA