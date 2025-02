O empresário diz que não vai esperar pela aposentadoria de McConnell se ele decidir concorrer ao assento do Senado

O empresário de Kentucky, Nate Morris, disse na quarta-feira que não está esperando o senador Mitch McConnell (R-KY) decidir se ele se candidatará à reeleição no próximo ano, anunciando seu interesse em lançar um desafio ao senador veterano para o cargo.

“Nesta semana, vi alguns comentários de alguns candidatos em potencial para o Senado, o que sugere que eles só funcionarão se Mitch McConnell decidir se aposentar”, disse Morris na quarta -feira Em uma publicação Na plataforma social X. “E acho que é exatamente isso que há de errado com nossa política hoje e por que temos tantos políticos em Washington que eles são tão fracos que constantemente se dobram para a esquerda”.

“Se você está pedindo permissão para fazer McConnell concorrer ao Senado aqui em Kentucky, não deve correr em primeiro lugar porque não está concorrendo pelos motivos certos”, acrescentou.

McConnell, 89 anos, enfrentou uma série de congelamento e quedas nos últimos anos, liderando perguntas sobre se ele se candidatará a outro mandato. O republicano de Kentucky atua na câmara superior há quase 40 anos em vários papéis superiores, o que lhe rendeu o título de líder do Partido do Senado mais antigo da história dos Estados Unidos. Ele renunciou à liderança em novembro.

Morris criticou a história de McConnell, acusando -o de tomar decisões que minam o Partido Republicano.

Infelizmente, Mitch McConnell vendeu os conservadores do Kentucky há anos. Ele deu as costas para nós e deu as costas ao presidente Trump, “o empresário escreveu”. Ele até votou contra Pete Heghseth pelo Secretário de Defesa.

“A última coisa que Kentucky precisa é de outro republicano fraco que nada mais é do que um fantoche para Mitch McConnell. Sou inspirado a possivelmente dirigido por pessoas como o presidente Trump e meu querido amigo JD Vance. Estranhos verdadeiros “, acrescentou Morris.

McConnell também foi o único republicano a votar contra o ex -representante do Havaí, Tulsi Gabbard, nomeado para Trump para o Diretor Nacional de Inteligência, quarta -feira. Gabbard foi confirmado em uma votação de 52-48.

Morris disse que ainda não decidiu se ele lançará uma campanha.

“Houve muitos rumores nas últimas semanas sobre mim, possivelmente para solicitar senador ou governador aqui em Kentucky. Ainda não tomei uma decisão, mas estou assistindo isso a sério “, disse ele no vídeo publicado em X.

“Acho que o presidente Trump precisa de menos desses políticos de carreira fracos que concorrem a uma posição e mais empreendedores externos que vão lutar por sua primeira agenda dos Estados Unidos”, acrescentou o empresário.

