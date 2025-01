O enigma do dólar forte que a administração Trump enfrenta

Durante o seu depoimento perante o Congresso em 2002, o então presidente da Reserva Federal, Alan Greenspan, ironicamente observado: “Pode haver mais previsões de taxas de câmbio, com menos sucesso, do que quase qualquer outra variável económica.” Mais de duas décadas depois, prever a trajetória futura das taxas de câmbio continua a ser um desafio. desafioespecialmente porque as questões monetárias ocupam um lugar central nos debates políticos.

O dólar foi esperado enfraquecerá em 2024 e os mercados irão inicialmente precificar seis ou mais cortes nas taxas do Fed. No entanto, a realidade foi diferente e o dólar, na verdade, levantou-se abruptamente. O crescimento económico dos Estados Unidos foi robusto do que o esperado e o processo desinflacionário estagnado no segundo semestre de 2024. Consequentemente, o primeiro corte da taxa foi adiado até setembro e o ano terminou com apenas três cortes do Federal Reserve.

Além disso, a vitória republicana liderada por Trump nas eleições de Novembro passado levou os participantes do mercado a esperar a aprovação de medidas fiscais que potencialmente melhorariam o crescimento na frente regulatória e fiscal. As tarifas comerciais e as políticas de imigração restritivas, que provavelmente serão inflacionárioEspera-se também que sejam elevados no agenda da administração Trump. Como resultado, os rendimentos dos títulos do Tesouro subiu bruscamente desde as eleições, proporcionando uma aumentar ao dólar.

No início de 2025, diminuiu expectativas Os cortes nas taxas, na sequência da continuação da força económica dos EUA e de um possível renascimento das pressões inflacionistas, levaram muitos a previsão mais um fortalecimento do dólar. Os comerciantes Forex estão apostando que o ‘Excepcionalismo americanoA tendência – que se refere ao desempenho superior pós-pandemia da economia e dos mercados bolsistas dos EUA face aos seus pares da economia avançada – persistirá no futuro próximo.

Isto cria uma espécie de enigma para a próxima administração Trump, que tem expressado repetidamente uma preferência por um mais fraco Dólar dos EUA para limitar as importações e resolver a persistência de grandes défices comerciais e em conta corrente nos Estados Unidos.

Um fundamento identidade econômica aberta postula que, para cada economia individual, a diferença entre a poupança nacional total (a soma das poupanças dos setores público e privado) e o investimento privado interno bruto deve ser igual ao conta corrente equilíbrio. Simplificando, um país com um excesso de poupanças nacionais terá um excedente na balança corrente e será um credor externo líquido, e um país que enfrente um défice de poupanças nacionais terá um défice na balança corrente e será forçado a contrair empréstimos no exterior.

Há considerável debate em torno das forças subjacentes responsáveis ​​pela persistência do défice comercial e da balança corrente dos EUA. Alguns argumentaram que o principal factor é o baixo nível de poupança nacional nos Estados Unidos (muitas vezes ligado à tendência do governo para frequentemente incorrer em grandes défices orçamentais). Os defensores desta opinião apontam que é pouco provável que as tarifas produzam muitos frutos se o défice de poupança interna não for resolvido. Martin Feldstein, que presidiu o Conselho de Consultores Económicos da Casa Branca durante o primeiro mandato do presidente Reagan, uma vez notado que “as alterações na taxa de poupança dos Estados Unidos são a chave para a sua balança comercial, bem como para o seu nível de rendimento real a longo prazo. Culpar os outros não alterará esse fato.”

Enquanto isso, em um relatório recenteStephen Miran, o economista formado em Harvard quem é esperado para presidir ao Conselho de Consultores Económicos do presidente eleito Trump, atribui grande parte da culpa pelos persistentes desequilíbrios comerciais à procura insaciável do resto do mundo por activos seguros denominados em dólares. O pano de fundo histórico deste ponto de vista é o O dilema de Triff. Robert Triffin era famoso questionou a estabilidade do acordo de Bretton Woods observando que o Estado soberano que emite a moeda de reserva mundial terá de incorrer em défices persistentes na balança de pagamentos para satisfazer a crescente necessidade de liquidez global do resto do mundo.

Um pouco controversamente, Miran argumenta que a “raiz dos desequilíbrios económicos reside na persistente sobrevalorização do dólar que impede o equilíbrio do comércio internacional, e esta sobrevalorização é impulsionada por uma procura inelástica de activos de reserva. À medida que o PIB global cresce, torna-se cada vez mais oneroso para os Estados Unidos financiar o fornecimento de activos de reserva e o guarda-chuva de defesa, uma vez que os sectores industrial e transaccionável suportam a maior parte dos custos.”

Tanto o défice de poupança interna nos Estados Unidos como a procura global de activos seguros denominados em dólares serão provavelmente factores que contribuem para a persistência dos desequilíbrios comerciais. Então, quais são as soluções possíveis?

Outro sugere que, sob o Trump 2.0, uma repensação radical pode estar em cima da mesa: “A redução das tarifas e o afastamento da política de um dólar forte podem ter algumas das ramificações mais amplas de qualquer política em décadas, remodelando fundamentalmente o comércio global e os sistemas financeiros”. .

Estas mudanças políticas dramáticas levantam o espectro de uma inflação elevada e de uma crise económica global. confusão. Podem medidas modestas e específicas ajudar a conseguir um enfraquecimento do dólar e uma redução dos desequilíbrios globais?

A nível interno, a consolidação orçamental dos EUA ajudará a aliviar as preocupações do mercado obrigacionista e a reduzir os rendimentos do Tesouro a longo prazo (e contribuirá para uma redução dos diferenciais das taxas de juro). Propostas para melhorar a eficiência do governo e reduzir Gastos desnecessários são um bom primeiro passo. Contudo, para melhorar verdadeiramente as perspectivas orçamentais a longo prazo, será necessário exigir decisões difíceis e dolorosas.

A nível internacional, um acordo monetário multilateral semelhante ao Acordo de Praça de 1985 aparece improvável. Medidas menos ambiciosas poderão ainda dar frutos. Incentivar o Banco do Japão (que já não enfrenta a ameaça de deflação) a reduzir a sua dependência de uma política monetária ultra-flexível ajudará a reduzir distorcedor transportar comércio processos. pressionando As autoridades chinesas empreenderão estrutural reformas para promover consumo interno e reduzir o excesso de capacidade ajudará a reduzir o nível daquele condado trilhões de dólares superávit comercial. Irresistível Alemanha e outros países da UE com grandes excedentes comerciais para aumentar Os gastos com investimento interno também ajudariam a reequilibrar a economia global.

Vivekanand Jayakumar, Ph.D., é professor associado de economia na Universidade de Tampa.

