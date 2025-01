O envenenamento por MBG em Sukoharjo torna-se uma lição valiosa: Agência Nacional de Nutrição fortalece o monitoramento da qualidade dos alimentos

Jacarta – Na semana passada, o público ficou chocado com o incidente em que dezenas de estudantes do ensino primário em Sukoharjo, Java Central, sofreram envenenamento após comerem refeições nutritivas gratuitas (MBG). Este incidente ocorreu em SDN Dukuh 03, Sukoharjo Regency, Java Central, na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

A Intoxicação II ocorreu em 40 estudantes que consumiram frango no cardápio alimentar. O chefe da Agência Nacional de Nutrição, Dadan Hindayana, disse que o incidente poderia ser resolvido imediatamente graças à vigilância dos agentes no terreno, que agiram imediatamente quando perceberam que havia um problema com a comida.

Para evitar incidentes semelhantes, falou a equipe de especialistas do diretor da Agência Nacional de Nutrição, Ikeu Tanziha. Ele disse que na verdade esse incidente não deveria ter acontecido.

“Não pode haver. Isso nos dá informações sobre quais problemas existem e que devem ser antecipados pela SPPG (Unidade de Serviços de Conformidade Nutricional)”, disse ele quando confirmado pelo VIVA.co.id no Ministério da Saúde, terça-feira. 21 de janeiro de 2025.

Ikeu revelou ainda que, de facto, para prevenir incidentes de intoxicação, já existem normas de funcionamento ou POPs que vão desde a recepção de ingredientes até ao armazenamento e processamento de alimentos.

“A partir do recebimento dos ingredientes, será observado se eles ainda estão frescos ou estragados. Depois, a partir do armazenamento, os ingredientes úmidos e os ingredientes secos são diferentes. , o processamento deveria ser “em quantos graus esse alimento deve estar para que seus nutrientes não sejam prejudicados, além da segurança alimentar”, disse.

Ikeu disse ainda que todo processo de recebimento de materiais, desde alimentos nutritivos gratuitos aos alunos da escola, foi sempre supervisionado.

“Então definitivamente olhamos para os pontos de controle. Acompanhamos cada processo desde as etapas que são chamadas de gestão nutricional institucional, começando pelo recebimento dos ingredientes, observando se a balança está correta ou não, se o tipo corresponde ao pedido, depois se a condição é que os ingredientes secos sejam frescos ou não “em local seco, ingredientes úmidos em locais úmidos”. “Os ovos não são combinados com vegetais porque os ovos contêm salmonela, temos medo de causar impacto nos vegetais”, disse ele.

Por outro lado, está relacionado com o desejo do público de eliminar o programa de refeições nutritivas gratuitas após este incidente. Ikeu tem a sua própria opinião: se este programa for interrompido, as crianças economicamente desfavorecidas terão um impacto.

“Mas não deixemos que os Mutung percam os nossos filhos, especialmente as crianças que precisam de comida das famílias pobres”, disse ele.