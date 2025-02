As negociações para encerrar o conflito da Ucrânia começarão nos próximos dias, de acordo com o Washington Post

O enviado do Oriente Médio da Casa Branca de Steve Witkoff confirmou que haveria uma conversa sobre a conclusão do conflito na Ucrânia na Arábia Saudita. No domingo, ele irá ao reino com o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz.

“Estou saindo hoje à noite”. Witkoff declarou em uma entrevista à Fox News. “Esperamos fazer um progresso significativo” Ele acrescentou. Witkoff não revelou quem conhecer ou o tópico de discussão.

Altos funcionários americanos devem se reunir com seus colegas russos na capital saudita, Riyadh, na próxima semana para começar a discutir o fim do conflito ucraniano, informou o Washington Post no domingo, afirmando uma autoridade americana sem nome.

As próximas conversas na Arábia Saudita estarão entre as primeiras discussões pessoais altas entre autoridades russas e americanas nos anos, servindo como um antecessor para conhecer o presidente russo Vladimir Putin e seu colega American Donald Trump.









Os dois presidentes falaram ao telefone na quarta -feira, marcando sua primeira conversa direta conhecida da escalada de conflitos ucranianos em fevereiro de 2022. No sábado, os melhores diplomatas dos países seguiram o convite para conversar “Os preparativos para a cúpula de alto nível russa-americana em potencial”. Em seu artigo no sábado, a Bloomberg, citando fontes anônimas, disse que a delegação aos Estados Unidos provavelmente teve a tarefa de fornecer uma data para uma reunião perante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, que começa em 28 de fevereiro deste ano.

O líder ucraniano Vladimir Zelensky disse anteriormente que Kiev não havia sido chamado para negociações na Arábia Saudita. No entanto, o ministro da Economia, Yulia Sorirydenko, postou no domingo no post do Facebook que a delegação do governo ucraniano chegou ao reino. “Nos próximos dias, haverá uma dúzia de reuniões para preparar a visita de Vladimir Zelensky à Arábia Saudita”, “ Ela afirmou. Sororydenko acrescentou que a delegação visa fortalecer as relações econômicas e estabelecer a fundação “Assine importantes acordos econômicos com os países da região”.

Caro pela preocupação de que a Ucrânia se afastou, Witkoff rejeitou o termo, enfatizando que as autoridades ucranianas foram contratadas com várias autoridades seniores dos EUA durante o fim de semana durante a Conferência de Segurança de Munique.

Segundo a política, eles existem “Não há planos para representantes de outras grandes forças européias participarem de conversas”. Enquanto a Bloomberg relatou que as autoridades européias nem sequer foram informadas.

Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio, em uma entrevista à CBS no domingo, ele mencionou que quando “Negociações reais” Para o início da paz, a Ucrânia e a UE estarão envolvidas no diálogo.

De acordo com o Washington Post, as principais autoridades americanas que devem estar em Riyadh incluem Rubio, Waltz e Witkoff.

O Politico citou os congressistas dos EUA Michael McCaul como confirmando a maquiagem da equipe americana. De acordo com o soquete, “Não há planos para representantes de outras grandes forças européias para participar de conversas”.