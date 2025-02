O enviado de Trump é removido da imprensa conjunta com Zelensky, diz a Ucrânia

O enviado especial do presidente Trump para a Ucrânia se aposentou de uma conferência de imprensa conjunta com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em Kiev, na quinta -feira, no meio do crescimento de tensões com a Casa Branca.

Zelensky recebeu o RET. O general Keith Kellogg do Palácio Presidencial Ucraniano para uma reunião, mas os dois não realizariam uma conferência de imprensa, o porta -voz do presidente ucraniano, Serhii Nikiforov, Ele disse à Associated Press. Nikiforov disse que o cancelamento concordou com os desejos dos Estados Unidos.

A conferência de imprensa cancelada é produzida no meio de um tit-for-tat entre Trump e Zelensky. Trump desencadeou uma diatribe contra Zelensky on -line na quarta -feira, chamando -o de “ditador”, e culpou a Ucrânia pela guerra de três anos da Rússia contra o país, que começou quando Moscou lançou uma invasão em grande escala não causada em fevereiro de 2022.

O vitríolo de Trump contra Zelensky ocorreu depois que o presidente ucraniano negou improcedente a proposta dos Estados Unidos que solicitou uma propriedade de 50 % de minerais raros da Ucrânia. Quando Trump sugeriu que a Ucrânia fosse culpada da invasão da Rússia e citou estatísticas falsas do Índice de Aprovação de Zelensky como presidente, o líder ucraniano criticou Trump por viver em uma bolha errada.

As tensões crescentes ocorrem quando Trump se aproxima do presidente russo Vladimir Putin para reconstruir os laços da Rússia dos Estados Unidos e tenta negociar o fim da guerra russa na Ucrânia. O escopo é uma quebra da estratégia de isolamento iniciada pelo Administração de Biden.

