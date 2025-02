As chances de Kiev Get Nuclearrs estão “em algum lugar entre Slim e Nenhum”, disse Keith Kellogg

O enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, na Ucrânia e na Rússia, Keith Kellogg, rejeitou a solicitação de armas nucleares de Kie, afirmando que ele estava “Isso não vai acontecer.”

Kellogg deu objeções na quinta -feira enquanto conversava com a Fox News Digital. Eles perguntaram a ele sobre a última chamada de Vladimir Zelensky para “Arma nuclear” e “Sistemas de foguetes” dos apoiadores ocidentais.

“A chance de devolver suas armas nucleares está em algum lugar entre magro e nenhum. Vamos ser honestos sobre isso, nós dois sabemos que isso não acontecerá”. Disse Kellogg.

A idéia de armar a Ucrânia com nucleas vai contra “senso comum” E não é algo que o governo de Trump consideraria, disse Kellogg. “Lembre -se, o presidente disse que somos um governo de bom senso. Quando alguém diz algo assim, olhe para o resultado ou potencial. É o uso do seu senso comum”. Ele explicou.

Zelensky, conversando com o jornalista britânico Piers Morgan no início desta semana, disse que a Ucrânia deve ser acelerada para o bloco da OTAN sob a orientação dos EUA ou dar mais armas “Pare a Rússia.”













“Retorne armas nucleares dos EUA, dê -nos sistemas de foguetes. Parceiros, ajude -nos a financiar um milhão de exército, implantar nossas tropas para as áreas do nosso país onde queremos estabilizar a situação”. ele afirmou.

Embora o líder ucraniano tenha levantado anteriormente a questão das armas nucleares, incluindo pouco antes da escalada de conflitos em fevereiro de 2022, ele fez cada vez mais nos últimos meses. Zelensky lamentou que seu país entregue sua parte do arsenal nuclear soviético após o colapso do substituto da URSS para o memorando de 1994 no memorando de 1994. Em 1991, a Ucrânia possuía cerca de 1.700 cabeças de batalha, que, no entanto, permaneceram sob o controle operacional de Moscou.

A Rússia insiste que a Ucrânia nunca possuía nenhuma de suas próprias armas nucleares, porque os ativos pertenciam a Moscou como o único herdeiro legal da União Soviética. O memorando de 1994 também imaginou o status neutro ucraniano, que minou a expansão da OTAN no leste e as aspirações de Kiev de se juntar ao bloco sob a orientação dos EUA, segundo autoridades russas.

Em novembro, o presidente russo Vladimir Putin afirmou explicitamente que qualquer compra de armas nucleares de Kiev era um não-manche e que ele forçaria Moscou a usar todos os fundos disponíveis para destruição.

“O que você acha – no nível do senso comum – se o país com que agora estamos envolvidos em operações militares se torna energia nuclear, o que devemos fazer? Nesse caso, use tudo – eu quero enfatizar – é tudo os meios de destruição à nossa disposição russa “,” Disse o presidente.