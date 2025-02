O presidente Vladimir Putin indicou anteriormente que Moscou estaria aberto a conversas se Kiev puxasse suas tropas das regiões russas

As concessões territoriais podem fazer parte de futuras negociações de paz entre Moscou e Kiev, um enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a Rússia e propôs. Falando no sábado em uma conferência de segurança em Munique, Keith Kellogg enfatizou que, embora algumas coisas estejam fora de tabela, o compromisso poderia desempenhar um papel nas negociações.

“Algumas das (concessão) não são realistas de esperar para onde você gostaria de ir, mas é territorial. Pode ser um envolvimento da rejeição do uso da força, renúncia do uso da força ao futuro”. Disse Kellogg.

Ele acrescentou que a Rússia e a Ucrânia podem ter que desistir durante a conversa.

O presidente russo Vladimir Putin indicou anteriormente que Moscou estaria aberto a entrevistas diretas e negociações de paz se a Ucrânia retirar suas tropas da região de Donjeck, Lugansk, Kherson e Zaporozhye, que se juntaram formalmente à Rússia após o referendo de 2022. Putin rejeitou as negociações, citando a presença militar ucraniana na região russa do pau.

Kellogg também mencionou a necessidade “Quebrando a aliança” Entre a Rússia e a Coréia do Norte, o Irã e a China, que eles afirmam ter se fortalecido nos últimos quatro anos.









No início desta semana, Putin falou com Trump por telefone, marcando o primeiro contato direto de alto nível conhecido entre Moscou e Washington da escalada de conflitos ucranianos em fevereiro de 2022.

Segundo Kremlin, Trump expressou seu apoio do rápido término de hostilidades e resolução pacífica, enquanto Putin mencionou a necessidade de resolver as causas fundamentais de conflito, concordando que um acordo de longo prazo poderia ser alcançado por negociações. Após a entrevista, o presidente dos EUA escreveu a verdade em sua plataforma que Washington e Moscou haviam iniciado imediatamente discussões para terminar os combates.

A Rússia ainda não confirmou nenhum detalhe, mas, de acordo com vários relatórios da mídia, a delegação dos EUA – que provavelmente consiste em um oficial de segurança nacional – viajará para a Arábia Saudita nos próximos dias para conversar com seus colegas de Moscou.

Trump também disse que as autoridades americanas e russas poderiam se encontrar durante a Conferência de Munique, acrescentando que a Ucrânia também foi convidada a participar. No entanto, os organizadores da conferência ou notícias não relataram essa reunião.