O Escritório de Proteção Financeira do Consumidor será fechada por uma semana: relatórios

O Escritório de Proteção Financeira do Consumidor (CFPB) fechará Para baixo por uma semanade acordo com múltiplo Informação.

Diretor de operações da CFPB Adam Martínez Ele disse em um E -mail de domingo que haveria um fechamento de segunda a sexta -feira na sede da CFPB em Washington, DC, informou o Washington Post.

O diretor do Escritório de Administração e Orçamento, Russell Vought, tentou recentemente tomar medidas energéticas contra atividades da CFPB. Em Publicação tardia de redes sociais Na noite de sábado, ele disse que “notificou o Federal Reserve que o CFPB não terá seu próximo sorteio de fundos não apropriados, porque não é” razoavelmente necessário “desempenhar suas funções”.

“O saldo atual do escritório de US $ 711,6 milhões está de fato excessivo no ambiente fiscal atual. Esse pico, que contribui por um longo tempo para a falta de contato do CFPB, agora está desligando ”, acrescentou Voucht.

NBC News também Ele informou isso A Vought enviou um email para funcionários que apresentam uma série de diretrizes para o CFPB que instantaneamente entraria em vigor. Os funcionários foram informados no e -mail que “todas as atividades de supervisão e exame cessam”, “toda a participação das partes interessadas cessa”, param de todas as pesquisas pendentes, não apresentam nenhuma comunicação pública e interrompem as “ações da aplicação”, de acordo com a NBC.

Vough, que enfrentou ataques democráticos em relação aos seus laços com o projeto de 2025, foi confirmado no início desta semana. Os democratas apoiaram sua indicação durante o público nas últimas semanas, bem como entrevistas coletivas.

“Ele é o homem errado: parece que ele se importa pouco com as necessidades das famílias americanas; No lugar errado, em poderosamente OMB, onde suas decisões se sentirão em todos os cantos do país; Com a agenda errada, o horrível projeto 2025 ”, disse o líder da minoria do Senado, Chuck Schumer (DN.Y.) antes da votação do Senado para confirmar Vought.

