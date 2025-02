O escritório de vigilância do Punjab, chefe de Nageswara Rao, assume acusação

O Diretor Geral da Polícia Adicional (ADGP) G Nageswara Rao, um oficial superior da IPS, assumiu na terça -feira como o novo diretor -chefe do Escritório de Vigilância Punjab (VB) em vigilância de Bhawan em Mohali.

Depois de assumir o cargo, Rao enfatizou que a política de tolerância zero adotada pelo governo do estado se aplicaria estritamente para eliminar a corrupção de todos os departamentos governamentais.

Destacando a necessidade de eficiência na administração e transparência no governo, o recém -nomeado chefe da VB disse que investigações rápidas e exaustivas seriam realizadas para todos os tipos de casos de corrupção.

O governo do Punjab substituiu o oficial sênior do IPS Varinder Kumar na segunda -feira como diretor principal do escritório de vigilância e nomeou G Nageswara Rao para o cargo.

Rao, um oficial do LOT IPS de 1995, substituiu Kumar, de acordo com um pedido. Ele atuou como diretor de polícia adicional (provisionamento) antes de ser nomeado diretor principal do escritório de vigilância.