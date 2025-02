O escritório RSS reconstruído tem três torres de 13 histórias, funde a tecnologia moderna com arquitetura antiga

Uma estátua do fundador da RSS Keshav Baliram Hedgewar no escritório reconstruído da órgã, Keshav Kunj, em Jhandowalan, em Nova Délhi, quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: PTI

O Rashtriya Swayamsevak Sangh mudou seu escritório na cidade para sua antiga direção após a conclusão próxima do projeto de reconstrução distribuído em cinco metros quadrados de área de área construída em 3.75 acres, abriga três torres de 13 andares e cerca de 300 quartos e escritórios no total.

As fontes disseram que o exercício de reconstrução do escritório do RSS, Keshav Kunj, custou quase ₹ 150 milhões de rúpias coletadas através de contribuições de mais de 75.000 pessoas que simpatizam com a ideologia da organização Hindutva e levaram mais de oito anos, um período marcado por a interrupção e o atraso ligado pelo covid. -19 surto.

O chefe de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) Mohan Bhagwat e o secretário -geral Dattatreya Hosabale participarão de um “Karyakarta Sammelan” da unidade de Delhi da organização em 19 de fevereiro para marcar o início de seu trabalho do escritório de Jhandoalan, acrescentou.

As fontes disseram que o RSS, baseado em Nagpur, organizará seu ‘Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha Annual’, considerou seu órgão de tomada de decisão da Apex, em Bengaluru, de 21 a 23 de março.

Assistidos por quase 1.500 pessoas, incluindo funcionários superiores de RSS e organizações afiliadas, a reunião vê discussões sobre questões relacionadas a questões e resoluções organizacionais, além de questões organizacionais, são aprovadas para descrever as posições de Sangh em uma grande quantidade de assuntos. Os líderes de alto escalão do BJP, incluindo o presidente do partido, também participam do ano. Falando das instalações reconstruídas na capital nacional, as fontes disseram que o RSS estava realizando suas atividades de instalações alugadas desde 2016 após o início da reconstrução e o exercício de renovação no local em que trabalhava desde 1962.

A nova premissa, uma grande mudança do edifício anterior de dois andares, mescla a tecnologia moderna com as antigas práticas arquitetônicas para torná -la arejada e exposta a uma ampla luz do sol, disseram eles, e acrescentaram que o arquiteto sediado em Gujarat, Anup Dave, o que Ele projetou.

As três torres (piso térreo mais 12 andares) são chamadas Sadhna, Prerna e Archn Ram. Este auditório moderno pode acomodar 463 pessoas, enquanto outra sala pode acomodar um público de 650 membros.

O escritório do RSS possui instalações de acomodação para seus funcionários e membros, além de uma biblioteca, clínica de saúde e sua estação de tratamento de águas residuais, disseram as fontes. Ele também possui instalações de energia solar para fornecer uma parte de suas necessidades totais de eletricidade.

O Panchjanya e o organizador semanal vinculados ao RSS, além da editora de Suruchi Prakashan, que vem levando livros e outras literatura que se tornaram a ideologia da organização Hindutva, também terão escritórios nas instalações do RSS, acrescentaram.

As unidades de saúde estarão abertas para pessoas pobres que moram nas proximidades e estranhos também podem usar as instalações da biblioteca, disseram fontes.

As novas instalações abrigam conferências modernas e espaçosas e salas de auditório.